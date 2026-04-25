La cuenta regresiva para el pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más emocionante, despertando una expectativa global sin precedentes por lo que será el evento deportivo más grande de la historia. Con un formato expandido que promete revolucionar el fútbol moderno, esta edición tripartita no solo unirá a tres naciones soberanas en un mismo objetivo logístico, sino que convertirá recintos legendarios en escenarios de récords mundiales. A medida que los fanáticos alrededor del planeta ajustan sus calendarios, calculan presupuestos de viaje y analizan las posibilidades de sus selecciones bajo el nuevo esquema de competencia, la organización ultima los detalles para una ceremonia de apertura en Norteamérica que promete quedar grabada en los libros de oro del deporte rey por su despliegue tecnológico y cultural. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL PRIMER PARTIDO DEL MUNDIAL 2026, QUIÉNES SE ENFRENTAN Y CÓMO VERLO?

El encuentro que dará inicio al torneo se disputará el 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca. En ese compromiso se medirán las selecciones de México y Sudáfrica, abriendo oficialmente la competencia dentro del Grupo A. Este duelo marcará el regreso de la Copa del Mundo tras la última edición celebrada en Qatar 2022. En cuanto a la transmisión, el partido podrá seguirse a través de las señales oficiales que adquieran los derechos en cada país, tanto por televisión como por plataformas digitales.

¿QUÉ ANTECEDENTE EXISTE ENTRE MÉXICO Y SUDÁFRICA EN MUNDIALES?

Este partido posee un misticismo especial, pues trae a la memoria lo ocurrido en el Mundial de 2010, cuando también se midieron en el partido inaugural. En aquella ocasión, Sudáfrica abrió el marcador con un gol de Siphiwe Tshabalala, pero México logró igualar gracias a Rafael Márquez. Ahora, 16 años después, volverán a protagonizar el inicio de una nueva Copa del Mundo, según informa el diario Clarín.

México vs. Sudáfrica por inauguración del Mundial 2026. (Foto: Composición)

¿POR QUÉ ESTA EDICIÓN ES CONSIDERADA UN HITO EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL?

El certamen que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá rompe con todos los esquemas tradicionales debido a los siguientes factores:

Expansión de participantes: se abandona el modelo de 32 países para dar la bienvenida a 48 selecciones nacionales.

se abandona el modelo de 32 países para dar la bienvenida a 48 selecciones nacionales. Volumen de competición: el calendario se extiende a un total de 104 enfrentamientos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar.

el calendario se extiende a un total de 104 enfrentamientos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar. Soberanía compartida: por primera vez, la logística y organización se reparte entre tres países, con 16 ciudades distintas como sedes.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS ENCUENTROS POR SEDE Y DÓNDE SERÁ LA FINAL?

Aunque la fiesta comienza en la Ciudad de México, el despliegue geográfico es masivo. La gran mayoría de los choques se concentrarán en Estados Unidos, que albergará 78 partidos, mientras que México y Canadá se encargarán de organizar 13 juegos cada uno.

Para el combinado mexicano, la fase inicial será cómoda en términos logísticos, pues se mantendrán dentro de su territorio nacional, alternando entre la capital y Guadalajara. El desenlace del torneo tendrá lugar el 19 de julio de 2026, día en que se coronará al nuevo campeón en el MetLife Stadium, un gigante con capacidad para albergar a más de 82 mil personas.

MetLife Stadium es el elegido para la gran final del Mundial 2026. | Foto: FIFA

¿QUÉ DEBEN SABER LOS AFICIONADOS SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUEGO?

El camino hacia el trofeo será más largo y exigente para los futbolistas, estructurándose de la siguiente manera:

La ronda inicial se dividirá en 12 grupos, cada uno compuesto por cuatro integrantes.

Accederán a la siguiente etapa los dos primeros de cada sector, sumándose además los ocho mejores terceros.

Se añade una fase de eliminación directa adicional: los dieciseisavos de final, aumentando el drama y la emoción antes de llegar a las rondas tradicionales.