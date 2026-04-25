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¿Cuándo se juega el primer partido del Mundial 2026, quiénes se enfrentan y cómo verlo? | Foto: AFP
¿Cuándo se juega el primer partido del Mundial 2026, quiénes se enfrentan y cómo verlo? | Foto: AFP
Por Redacción EC

La cuenta regresiva para el pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más emocionante, despertando una expectativa global sin precedentes por lo que será el evento deportivo más grande de la historia. Con un formato expandido que promete revolucionar el fútbol moderno, esta edición tripartita no solo unirá a tres naciones soberanas en un mismo objetivo logístico, sino que convertirá recintos legendarios en escenarios de récords mundiales. A medida que los fanáticos alrededor del planeta ajustan sus calendarios, calculan presupuestos de viaje y analizan las posibilidades de sus selecciones bajo el nuevo esquema de competencia, la organización ultima los detalles para una ceremonia de apertura en Norteamérica que promete quedar grabada en los libros de oro del deporte rey por su despliegue tecnológico y cultural. A continuación, te contamos todos los detalles.

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