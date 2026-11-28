La Recopa Sudamericana 2027 comienza a definir a sus protagonistas y ya tiene a su primer clasificado. Boca Juniors consiguió su boleto al torneo luego de imponerse ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, resultado que le permitió volver a celebrar un título internacional después de 18 años. Ahora, el conjunto argentino espera conocer a su próximo adversario, que saldrá del enfrentamiento entre Palmeiras y Estudiantes por la corona de la Copa Libertadores. Aunque la Conmebol todavía no publica el calendario oficial, ya existen fechas tentativas para los dos encuentros de la Recopa Sudamericana 2027. A continuación, te contamos cuándo se jugaría esta definición, cómo será el formato de competencia, de qué manera clasificó Boca y cuándo se conocerá a su rival.

¿CUÁNDO SE JUGARÍA LA RECOPA SUDAMERICANA 2027?

La próxima edición de la Recopa Sudamericana podría disputarse durante febrero de 2027. Según las fechas que se manejan tomando como referencia las ediciones anteriores, el encuentro de ida tendría lugar el 17 de febrero, mientras que la revancha se jugaría el 24 del mismo mes.

Sin embargo, estas jornadas todavía no cuentan con la confirmación oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Cabe señalar que este campeonato suele ser el primero en entregar un título internacional en Sudamérica durante cada temporada. Además, en ese periodo también está prevista la disputa de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA RECOPA SUDAMERICANA?

La competencia conservará su tradicional sistema de eliminación mediante dos compromisos, por lo que el campeón se conocerá después de disputar un partido de ida y otro de vuelta. Este mecanismo es diferente al de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que actualmente definen a sus ganadores mediante una final única.

En esta oportunidad, Boca Juniors tendría la ventaja de jugar el primer encuentro en condición de local, en el estadio La Bombonera. Posteriormente, la serie se trasladaría a Brasil o Argentina, dependiendo de quién consiga la clasificación. Si gana Palmeiras, la revancha se disputaría en el Nubank Parque; mientras que, si triunfa Estudiantes, el escenario sería el estadio UNO, según informa TyC Sports.

¿CÓMO CLASIFICÓ BOCA JUNIORS A LA RECOPA SUDAMERICANA 2027?

El conjunto argentino obtuvo su clasificación después de conquistar la Copa Sudamericana 2026. Boca venció por 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y consiguió su tercer campeonato en la historia de este certamen.

Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel amplió la diferencia a los 48 minutos, luego de aprovechar un centro enviado por Sebastián Villa. Este resultado también significó el final de una espera de 18 años sin títulos internacionales para el equipo xeneize, cuya última consagración continental había sido la Recopa Sudamericana de 2008.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ AL RIVAL DE BOCA JUNIORS?

El segundo clasificado se definirá este sábado 28 de noviembre, cuando Palmeiras y Estudiantes disputen la final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y comenzará a las 17:00 horas locales, equivalente a las 15:00 horas de Perú.

Palmeiras llegó a esta instancia después de superar a Cerro Porteño, Liga de Quito y Fluminense, mientras que Estudiantes eliminó a Universidad Católica, Corinthians y Flamengo. El ganador de esta final se convertirá en el rival de Boca Juniors por el título de la Recopa Sudamericana 2027.

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