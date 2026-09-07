La selección peruana femenina de vóley está a pocas horas de iniciar uno de sus principales desafíos de la temporada. La ‘Bicolor’ debutará este martes 8 de septiembre ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, certamen que se desarrollará en Río de Janeiro, Brasil, y que tendrá en juego importantes objetivos internacionales. El encuentro está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Maracanãzinho.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Argentina?

El estreno de Perú será este martes 8 de septiembre a las 3:00 p. m., horario de Perú. La selección dirigida por Antonio Rizola tendrá como primera rival a Argentina, en un partido que marcará el comienzo de una exigente campaña en el torneo continental. El duelo se disputará en el Maracanãzinho, escenario que concentrará todos los encuentros del campeonato.

El partido tendrá un significado especial para el conjunto nacional, que buscará comenzar con el pie derecho frente a una selección argentina que también llega con aspiraciones de pelear por los primeros lugares. El Sudamericano se jugará bajo el sistema de todos contra todos, por lo que cada resultado tendrá incidencia directa en la clasificación final.

¿Cuál es el fixture de Perú en el Sudamericano 2026?

Después de su estreno contra Argentina, Perú tendrá rápidamente otro desafío de máxima exigencia: enfrentará al anfitrión Brasil el miércoles 9 de septiembre a las 6:00 p. m.. Posteriormente, el jueves 10 se medirá con Venezuela desde las 3:00 p. m., mientras que el sábado 12 jugará ante Colombia a las 2:30 p. m.

La campaña de la selección peruana finalizará el domingo 13 de septiembre frente a Chile, en un partido programado para la 1:00 p. m. De esta manera, la ‘Bicolor’ tendrá cinco compromisos en seis jornadas de competencia, con duelos ante todas las selecciones participantes.

¿Dónde ver Perú vs. Argentina por el Sudamericano de Vóley?

Los aficionados podrán seguir los partidos de la selección peruana a través de Latina TV, tanto por su señal televisiva como mediante sus plataformas digitales. Además, la Confederación Sudamericana de Voleibol anunció la transmisión de los encuentros mediante su canal oficial de YouTube.

El torneo reúne a seis selecciones: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Venezuela. El campeonato no solo entregará el título continental: el campeón conseguirá la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que los tres primeros de la tabla obtendrán un boleto al Mundial de Vóley 2027. Para Perú, por ello, cada partido será una oportunidad de acercarse a dos objetivos de gran relevancia internacional.

Convocadas y reto de Perú

Antonio Rizola convocó a 14 voleibolistas para representar al Perú. En la posición de armadoras estarán Yadhira Anchante y Lucía Magallanes; entre las atacantes fueron llamadas Brenda Lobatón, Aixa Vigil, Sandra Ostos, Kiara Montes, Daniela Muñoz y Alondra Alarcón.

La nómina se completa con las centrales Claudia Palza, Coraima Gómez y Saskya Silvano, además de las líberos Mirian Patiño, Rachell Hidalgo y Andrea Villegas. El grupo deberá enfrentar un escenario exigente: Brasil llega como segunda selección del ranking mundial, mientras que Argentina y Colombia ocupan los puestos 20 y 21, respectivamente; Perú figura en la casilla 42 entre los equipos participantes.

El estreno frente a Argentina será una primera medida para conocer el nivel competitivo de Perú y sus opciones en la clasificación. Las ‘Matadoras’ necesitan sumar desde el inicio para mantenerse en la disputa por el Mundial 2027, antes de encarar el exigente choque frente a Brasil y los partidos ante Venezuela, Colombia y Chile.

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