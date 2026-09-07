Perú debutará ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. (Fuente: FPVPE)
Perú debutará ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. (Fuente: FPVPE)
Por Redacción EC

La selección peruana femenina de vóley está a pocas horas de iniciar uno de sus principales desafíos de la temporada. La ‘Bicolor’ debutará este martes 8 de septiembre ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, certamen que se desarrollará en Río de Janeiro, Brasil, y que tendrá en juego importantes objetivos internacionales. El encuentro está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Maracanãzinho.