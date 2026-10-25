El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 entra en una etapa decisiva y tendrá uno de sus encuentros más atractivos con el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Ambos clubes afrontarán este compromiso con la necesidad de sumar puntos para continuar en la disputa por el primer lugar de la segunda fase del campeonato peruano. La expectativa crece entre los aficionados, que esperan conocer los detalles de este choque correspondiente a la jornada 14, considerado clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del certamen. En este contexto, los hinchas quieren saber cuándo se disputará el encuentro, en qué estadio se jugará y qué señales transmitirán las acciones. A continuación, te contamos a qué hora jugarán Alianza Lima y Sporting Cristal, dónde ver el partido y cuáles son los detalles de su programación.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ALIANZA LIMA Y SPORTING CRISTAL?

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para el jueves 29 de octubre de 2026, a las 3:30 pm de Perú. El compromiso se disputará en el estadio Alberto Gallardo. La asistencia estará restringida a los hinchas del equipo local.

Los horarios establecidos para otros países son los siguientes:

México: 14:30 horas.

Colombia y Ecuador: 15:30 horas.

Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos: 16:30 horas.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 17:30 horas.

La transmisión televisiva estará a cargo de L1MAX, señal que posee los derechos de la Liga 1 mediante un acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol. También se podrá seguir el encuentro por la plataforma Liga1 Play, según informa Infobae.

(Foto: Liga1)

¿CÓMO LLEGA SPORTING CRISTAL AL PARTIDO CONTRA ALIANZA LIMA?

Sporting Cristal afrontará el clásico después de caer por 3-1 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La derrota evidenció dificultades defensivas, especialmente en las jugadas aéreas, que terminaron siendo determinantes en el resultado.

Facundo Callejo abrió el marcador a los nueve minutos con un cabezazo tras un centro de Lucas Colitto. Antes del descanso, el delantero argentino volvió a anotar luego de aprovechar un rebote del arquero Diego Enríquez. El VAR revisó una posible posición adelantada y confirmó el gol.

A los 74 minutos, Aldair Fuentes aumentó la ventaja mediante otro remate de cabeza tras un tiro de esquina. Martín Távara descontó a los 86 minutos con un tiro libre, pero no pudo evitar la caída celeste. El equipo dirigido por Roberto Mosquera deberá corregir sus errores para afrontar el siguiente compromiso.

¿CÓMO LLEGARÁ ALIANZA LIMA AL ENFRENTAMIENTO CON SPORTING CRISTAL?

Antes del clásico, Alianza Lima visitará a CD Moquegua este domingo 25 de octubre, a la 1:15 pm, en el estadio 25 de Noviembre, situado a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. El encuentro será transmitido por L1MAX y Liga1 Play.

Los blanquiazules podrían igualar los 25 puntos de Sporting Cristal si consiguen una victoria como visitantes. Este resultado aumentaría la importancia del enfrentamiento entre ambos clubes, que buscan mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura a falta de cuatro jornadas para el cierre del campeonato.

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