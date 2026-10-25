¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026? | Composición EC: @alianzalima / @clubsportingcristal
¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026? | Composición EC: @alianzalima / @clubsportingcristal
Por José Templo

El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 entra en una etapa decisiva y tendrá uno de sus encuentros más atractivos con el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Ambos clubes afrontarán este compromiso con la necesidad de sumar puntos para continuar en la disputa por el primer lugar de la segunda fase del campeonato peruano. La expectativa crece entre los aficionados, que esperan conocer los detalles de este choque correspondiente a la jornada 14, considerado clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del certamen. En este contexto, los hinchas quieren saber cuándo se disputará el encuentro, en qué estadio se jugará y qué señales transmitirán las acciones. A continuación, te contamos a qué hora jugarán Alianza Lima y Sporting Cristal, dónde ver el partido y cuáles son los detalles de su programación.

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