Un nuevo campeonato de Primera División mantiene expectante a los fanáticos del fútbol peruano. Universitario se convirtió en campeón del Torneo Apertura 2025, manteniendo así su racha de éxito y la posibilidad de coronarse tricampeón si es que mantiene su buen momento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, Alianza Lima y Sporting Cristal, los otros dos grandes de nuestro país, buscarán también alcanzar la gloria.

A continuación, te contaremos cuándo y a qué hora jugarán los cremas, blanquiazules y celestes en la sexta jornada del Torneo Clausura.

Resultados de la fecha 5 en la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima

ADT 1-0 Sport Huancayo

Universitario 1-0 Sport Boys

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal 1-0 Melgar

Los Chankas 3-2 Atlético Grau

Juan Pablo II 0-0 Binacional

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético 2-0 UTC

Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Qué es la Liga 1 2025

La Liga 1 es la principal competencia de fútbol profesional en el Perú, donde se enfrentan los clubes más representativos del país en busca del título nacional. Este campeonato reúne cada temporada a equipos tradicionales y emergentes, que disputan partidos a lo largo del año en un formato de todos contra todos. Además de coronar al campeón, la Liga 1 también define qué equipos clasifican a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana, así como los que descienden de categoría.