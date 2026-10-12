Universitario de Deportes continúa en la carrera por conquistar el Torneo Clausura 2026 y tendrá una nueva prueba fuera de casa tras igualar 2-2 frente a Melgar por la undécima jornada de la Liga 1. El conjunto crema sabe que cada punto puede resultar determinante en el tramo decisivo del campeonato, por lo que deberá concentrarse en su siguiente desafío ante Alianza Atlético, rival al que enfrentará en Trujillo. Con seis compromisos todavía por disputar, el equipo dirigido por Fabián Bustos buscará recuperar terreno y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el tetracampeonato nacional. Para los hinchas merengues que no quieren perderse este encuentro, ya se conocen los detalles de la programación, incluidos el día, el horario y la señal televisiva que transmitirá el enfrentamiento.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1?

El próximo encuentro de Universitario de Deportes será ante Alianza Atlético este domingo 18 de octubre de 2026. El partido corresponde al Torneo Clausura y se disputará en el estadio IPD Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo.

Los cremas afrontarán este compromiso con la necesidad de sumar para continuar en la pelea por el título del segundo torneo de la temporada. Enfrente tendrán a un adversario que intentará aprovechar su oportunidad para complicar las aspiraciones del equipo estudiantil.

¿A qué hora es el partido de Universitario vs Alianza Atlético?

El duelo entre Universitario y Alianza Atlético comenzará a las 3:30 p. m. en Perú. Los aficionados que sigan el campeonato desde otros países de Sudamérica también podrán organizarse con los siguientes horarios:

México: 2:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Bolivia: 4:30 p. m.

Venezuela: 4:30 p. m.

Chile: 5:30 p. m.

Argentina: 5:30 p. m.

Uruguay: 5:30 p. m.

Paraguay: 5:30 p. m.

Brasil: 5:30 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs Alianza Atlético?

La transmisión del enfrentamiento estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos de este partido de la Liga 1. Los seguidores podrán sintonizar el canal mediante los operadores autorizados que lo incluyen en su programación.

Estas son las señales disponibles según el servicio de televisión contratado:

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

canales 604 SD y 1604 HD. Movistar TV: canales 14 SD y 714 HD.

canales 14 SD y 714 HD. Claro TV: canales 10 SD y 510 HD.

canales 10 SD y 510 HD. Best Cable: canal 12.

canal 12. Otros operadores: Win TV, Mi Fibra y Wow.

Se recomienda verificar la disponibilidad del canal en cada operador antes del inicio del compromiso.

¿Cómo quedaron los últimos enfrentamientos entre Universitario y Alianza Atlético?

Los antecedentes recientes entre ambos clubes muestran resultados favorables para Universitario en varios de sus últimos cruces. Sin embargo, Alianza Atlético también consiguió imponerse en el enfrentamiento más reciente disputado en el primer semestre de 2026.

Estos fueron los cinco resultados registrados entre ambos equipos:

26 de abril de 2026: Universitario 1-2 Alianza Atlético.

Universitario 1-2 Alianza Atlético. 1 de octubre de 2025: Alianza Atlético 0-2 Universitario.

Alianza Atlético 0-2 Universitario. 11 de mayo de 2025: Universitario 1-0 Alianza Atlético.

Universitario 1-0 Alianza Atlético. 15 de septiembre de 2024: Alianza Atlético 0-3 Universitario.

Alianza Atlético 0-3 Universitario. 5 de abril de 2024: Universitario 1-0 Alianza Atlético.

Esta serie de partidos refleja que los merengues han conseguido varias victorias ante el cuadro norteño, aunque la derrota más reciente sirve como antecedente para un nuevo enfrentamiento que promete ser exigente.

Universitario busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura 2026

El empate frente a Melgar dejó a Universitario con la tarea de recuperar puntos en las jornadas restantes del campeonato. El cuadro crema necesita aprovechar cada presentación para sostener sus opciones de quedarse con el Clausura y continuar con el objetivo de conseguir el tetracampeonato.

El encuentro frente a Alianza Atlético será una nueva oportunidad para que el equipo de Fabián Bustos demuestre su capacidad de reacción en la recta final del torneo. Con seis partidos importantes por delante, el margen de error se reduce y cada resultado puede influir en el desenlace de la temporada.

VIDEO RECOMENDADO:

🤨Imagínate estar en una BATALLA DE FARMEAR AURA y que tu primer rival sea... 🇧🇷Neymar sorprendió con unos pasitos de baile curiosos, en pleno calentamiento del Santos.



