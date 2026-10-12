Por Redacción EC

Universitario de Deportes continúa en la carrera por conquistar el Torneo Clausura 2026 y tendrá una nueva prueba fuera de casa tras igualar 2-2 frente a Melgar por la undécima jornada de la Liga 1. El conjunto crema sabe que cada punto puede resultar determinante en el tramo decisivo del campeonato, por lo que deberá concentrarse en su siguiente desafío ante Alianza Atlético, rival al que enfrentará en Trujillo. Con seis compromisos todavía por disputar, el equipo dirigido por Fabián Bustos buscará recuperar terreno y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el tetracampeonato nacional. Para los hinchas merengues que no quieren perderse este encuentro, ya se conocen los detalles de la programación, incluidos el día, el horario y la señal televisiva que transmitirá el enfrentamiento.

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