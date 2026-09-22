Por Redacción EC

El Torneo Clausura 2026 bajó el telón de su novena jornada con la victoria de Alianza Lima sobre ADT en el Estadio Alejandro Villanueva. El resultado dejó emociones en las tribunas y cerró, por ahora, un nuevo capítulo de la lucha por el campeonato. Sin embargo, el balón tendrá que esperar antes de volver a rodar en los estadios del fútbol peruano. La competencia local entra en una pausa obligada por el calendario internacional. La atención se trasladará ahora hacia la selección peruana.