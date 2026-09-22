El Torneo Clausura 2026 bajó el telón de su novena jornada con la victoria de Alianza Lima sobre ADT en el Estadio Alejandro Villanueva. El resultado dejó emociones en las tribunas y cerró, por ahora, un nuevo capítulo de la lucha por el campeonato. Sin embargo, el balón tendrá que esperar antes de volver a rodar en los estadios del fútbol peruano. La competencia local entra en una pausa obligada por el calendario internacional. La atención se trasladará ahora hacia la selección peruana.

El equipo nacional afrontará una nueva fecha internacional FIFA, con una agenda que incluye duelos frente a México, Canadá, Estados Unidos y Colombia. Mientras los seleccionados cambian el ritmo y se concentran en los compromisos internacionales, los clubes deberán esperar para retomar la batalla por el Clausura. La pausa llega cuando la tabla empieza a tomar mayor tensión y cada punto adquiere un peso distinto. Por unos días, los escenarios quedarán en silencio. Luego, el campeonato regresará para continuar con una carrera que promete más capítulos.

El próximo partido de Alianza Lima será de visita, pero vienen muy motivados por ganar al ADT

Con el calendario internacional tomando el protagonismo, el Torneo Clausura 2026 hará una breve pausa antes de volver a encender las emociones en las canchas peruanas. La competencia está prevista para retomarse el próximo 8 de octubre, cuando los equipos regresen a la pelea por sumar puntos. Alianza Lima ya tiene la mirada puesta en ese regreso, aunque esta vez deberá abandonar Matute. Los blanquiazules tendrán que viajar hasta Cusco para afrontar un nuevo desafío. Allí los espera Cusco FC, en un escenario que promete una jornada de intensidad.

El duelo se disputará en el histórico estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde los dorados buscarán hacer pesar su condición de locales. Para Alianza Lima, el compromiso representará una nueva oportunidad de seguir avanzando en el campeonato y mantener vivas sus aspiraciones. La pausa permitirá a ambos conjuntos preparar con mayor detalle el esperado encuentro. Mientras tanto, la expectativa comenzará a crecer entre sus hinchadas. Todo quedará listo para que el balón vuelva a rodar el 8 de octubre.

Conoce los detalles del partido que se viene entre Cusco y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Después de la pausa internacional, Alianza Lima ya tiene fecha marcada para volver a la acción en el Torneo Clausura 2026. El conjunto blanquiazul visitará a Cusco FC el domingo 11 de octubre, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada del campeonato. La cita será en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde los locales buscarán hacer pesar su condición. Mientras la espera llega a su fin, la expectativa crece entre los aficionados. El balón volverá a rodar en una nueva batalla por los puntos.

El reloj también tiene su protagonismo en esta historia, pues el pitazo inicial está programado para las 6:30 p. m., hora peruana. A esa hora, Alianza Lima saltará al césped cusqueño con la misión de afrontar un exigente compromiso fuera de casa. Cusco FC, por su parte, tendrá el respaldo de su público para intentar quedarse con el resultado. La jornada promete emociones desde el primer minuto. Y en las alturas del Cusco, ambos equipos volverán a escribir un capítulo del Clausura.

El Cusco FC con sed de revancha porque no olvida la goleada que le propinó Alianza Lima en el Apertura

Hay una herida que Cusco FC todavía tiene presente: aquel 18 de abril de 2026 en el que Alianza Lima le propinó una goleada de 8-0 en el estadio Alejandro Villanueva. Aquella tarde, los blanquiazules ya tenían una ventaja de cuatro goles al descanso, con los dobletes de Fernando Gaibor y Eryc Castillo. En el complemento, Paolo Guerrero amplió la cuenta apenas iniciado el segundo tiempo. Castillo completó su triplete y Alan Cantero y Jairo Vélez terminaron de sellar una jornada difícil de olvidar.

Meses después, el fútbol vuelve a ponerlos frente a frente, pero esta vez en territorio cusqueño y con una historia que alimenta la expectativa. Aquel resultado dejó a Alianza Lima en la cima del Apertura con 26 puntos, mientras Cusco FC terminó aquella jornada con 13 unidades. Ahora, los dorados tendrán la oportunidad de escribir un capítulo diferente ante el mismo rival. La goleada permanece como un recuerdo incómodo que puede alimentar el deseo de revancha. Todo está servido para un encuentro cargado de tensión y emociones.

VIDEO RECOMENDADO