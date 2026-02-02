Santa Clara (California) acaparará todas las miradas del deporte internacional. El Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, vuelve a albergar una Super Bowl una década después de haberlo hecho por primera vez. En esta ocasión, el recinto será testigo del enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

La Super Bowl LIX, que se disputará el 9 de febrero a las 00:30, traerá de vuelta el choque vivido en 2015. En aquel duelo, los New England Patriots se impusieron por un ajustado 28-24 en el University of Phoenix Stadium de Glendale (Arizona), con una jugada final decisiva: la histórica intercepción de Malcom Butler que selló el triunfo.

¿Cuándo se puede ver desde España, el Super Bowl 2026? Final, España el New England Patriots - Seattle Seahawks

El encuentro se celebrará el 8 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Para el público español, el inicio del partido está programado a las 0:30 horas, en la madrugada que conecta el 8 con el 9 de febrero.

¿Dónde se puede ver desde España, el Super Bowl 2026? Final, España el New England Patriots - Seattle Seahawks

El domingo 8 de febrero de 2026 se celebrará la final de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y su transmisión estará disponible tanto en la plataforma DAZN como en el canal Cuatro.

¿Quién cantará en el show de medio tiempo?

En esta edición, el artista principal del espectáculo de medio tiempo será Bad Bunny. Previo al inicio del encuentro, el escenario también recibirá presentaciones musicales, entre ellas la de Charlie Puth, quien cantará el himno estadounidense, además de actuaciones de Brandi Carlile y Coco Jones.

Cuánto recibira Bad Bunny por cantar en el Super Bowl

Resulta sorprendente para muchos, pero la NFL no otorga un salario ni honorarios directos a los artistas que encabezan el intermedio musical. Sin embargo, esto no significa que el artista pierda dinero. La organización del Super Bowl asume la totalidad de los costos de producción, los cuales suelen ascender a varios millones de dólares para cubrir escenografía, efectos visuales, seguridad y despliegue técnico.

El verdadero “pago” para Benito Antonio Martínez Ocasio reside en la exposición mediática masiva. Históricamente, participar en este evento se traduce en un incremento exponencial de las reproducciones en plataformas digitales y en una valorización inmediata de la marca personal del artista. Esta vitrina global actúa como un motor de marketing que impulsa la venta de boletos para futuras giras y consolida acuerdos publicitarios de alto nivel, según informa la plataforma El Siglo de Torreón.