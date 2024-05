Jefferson Farfán, exjugador emblemático del club Alianza Lima, reveló en su programa de YouTube “Enfocados” detalles sorprendentes sobre las ganancias económicas que obtuvo tras anotar un gol memorable contra su eterno rival, Universitario de Deportes. En la siguiente nota te contaremos lo que dijo, entre otros datos relacionados al tema.

¿CUÁNTA PLATA GANÓ JEFFERSON FARFÁN POR EL GOLAZO CON EL TACO QUE LE HIZO A UNIVERSITARIO?

Jefferson Farfán, exjugador del club Alianza Lima, reveló en su programa de YouTube “Enfocados” cuánto dinero ganó en un fin de semana después de anotarle un gol memorable a Universitario de Deportes.

Según sus declaraciones, tras marcar ese gol de taco contra su eterno rival, Farfán habría obtenido una suma de hasta ocho mil soles.

El jugador destacó que en aquel entonces, esa cantidad representaba una suma considerable, casi como un tesoro, subrayando el impacto económico de su logro deportivo.

Farfán, quien tuvo dos etapas en Alianza Lima, recordó este acontecimiento durante su carrera futbolística.

CÓMO REACCIONÓ JEFFERSON FARFÁN TRAS PREGUNTARLE POR MELISSA KLUG Y YAHAIRA PLASENCIA

Linares le preguntó a Farfán sobre Plasencia. No obstante, Jefferson fue contundente con su respuesta: “No hablo”. Luego, la periodista le comentó que entrevistó a la salsera y tampoco quiso referirse a él. “Qué bueno”, dijo el exAlianza Lima.

Asimismo, Verónica le consultó por Melissa y los problemas que tuvo con ella en los últimos días. La ‘Foquita’ no dudó en negarse nuevamente a responder. “[Sobre ella hablo] menos, no no. “No sé [si ‘Cuto’ Guadalupe es su amigo], seguro, no sé, no hablo. No importa”.

LA REFLEXIÓN DE JEFFERSON FARFÁN QUE NO LE GUSTARÁ A LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA: “MUCHOS DIRÁN QUE NO”

Cuando Farfán y Flores se refirieron al título obtenido por los merengues, el exdelantero reconoció la superioridad de la ‘U’ en ambos duelos decisivos, y además destacó que perder la final le generó un gran malestar.

“Universitario ganó muy bien la final, fue superior en el Monumental y en Matute. Muchos hinchas dirán que no, pero la derrota fue dolorosa”, comentó Farfán en “Enfocados”.

¿JEFFERSON FARFÁN MANTIENE LA ILUSIÓN DE FORMAR UNA FAMILIA?

A pesar de su vasectomía, el exjugador de la selección peruana manifestó que aún conserva la ilusión de encontrar el amor y establecer una familia en el futuro. Farfán reflexionó sobre el futuro al comentar que nunca se sabe lo que podría suceder más adelante en cuanto al amor y la formación de una familia.

Respecto a si aún mantenía la ilusión de enamorarse profundamente como para formar una familia, Farfán señaló estar dispuesto a esa situación si se da el caso, y si no se da, se quedaría feliz con sus cuatro hijos y aceptaría lo que Dios dispusiera. “Ya llegará el momento. (...) Si se da, bien”, sostuvo.

CÓMO LE AFECTÓ A JEFFERSON FARFÁN SU RETIRO DEL FÚTBOL?

Farfán confesó que al día siguiente de su retiro, se sentó en su cuarto y comenzó a derramar lágrimas al recordar todo lo que había experimentado jugando. “(Recordé) Las alegrías, las tristezas. Lloré media hora”, recordó el exdeportista. De esta manera, aseguró que no imaginó que su retiro del fútbol le afectaría de dicha manera.

La popular ‘Foquita’ añadió que conversar con su madre doña Charo Guadalupe y con el empresario que lo manejaba, le sirvió mucho para superar su retiro, según recoge Canal N.