Cada vez falta menos para que Jorge Fossati debute como nuevo técnico de la selección peruana. Recordemos que la Bicolor jugará ante Nicaragua y República Dominicana, el 22 y 26 de marzo, respectivamente. En este contexto, el entrenador uruguayo ya tuvo contacto con varios jugadores de la Blanquirroja, como, por ejemplo, Paolo Guerrero. Sobre ello, el delantero contó en exclusiva cuántas veces a la semana conversa con el ‘charrúa’.

¿Cuántas veces a la semana se comunican Paolo Guerrero y Jorge Fossati? Esto dijo el ‘Depredador’

En una entrevista para L1 Radio, el ‘Depredador’ señaló que mantiene una conversación más que fluida con el nuevo estratega de Perú. “Converso mucho con el ‘profe’, casi todos los días nos comunicamos por WhastApp. Es una excelente persona y la confianza que deposita en mí es grande”, dijo el atacante de César Vallejo.

Asimismo, el goleador histórico de la selección peruana aseguró que, si bien todavía no lo conoce en persona, existe una gran confianza entre ambos. “Espero conocerlo, pues aún no lo conozco personalmente, pero por las conversaciones pareciera que nos conociéramos de años”.

¿Qué más dijo Paolo Guerrero sobre Jorge Fossati?

Por último, Guerrero dijo no sentirse incómodo con el sistema (3-5-2) que planearía usar Fossati en Perú. “Trato de adaptarme a todos los sistemas, he jugado con esa formación. Yo trato de adaptarme a lo que los técnicos piden. Siempre en todos los clubes se han probado miles de sistemas, múltiples sistemas, así que uno como jugador debe seguir lo que requieran”.

El explosivo reclamo de Paolo Guerrero contra el árbitro en su debut con César Vallejo

En su debut con César Vallejo en la Liga 1, Paolo Guerrero lanzó un enérgico reclamo contra el árbitro Christian Santos Zegarra.

Tras el encuentro contra Cusco FC, Guerrero se quejó directamente del arbitraje, argumentando que fueron perjudicados por decisiones injustas. Mencionó incidentes como un codazo no sancionado que resultó en un gol en contra y otras faltas no revisadas por el VAR.

Guerrero expresó su indignación por la falta de imparcialidad del árbitro y pidió a la Federación Peruana de Fútbol que tome medidas al respecto.

Afirmó que estas acciones son un retroceso para el fútbol peruano y que el juego limpio se ve afectado cuando los jugadores rivalizan con tácticas agresivas en lugar de centrarse en el juego.

“Un poco indignado con el arbitraje, este equipo salió a pegar desde el primer minuto, me metieron un codazo y fue gol de ellos, luego me pisan y no revisa el VAR, esta última jugada va a revisar el VAR, a Jairo Vélez le meten un codazo, le dejan un moretón, se le hincha el ojo y el árbitro no lo expulsa, le saca solamente amarilla, ¿Entonces de qué estamos hablando? Yo ya no entiendo el procedimiento de estos árbitros”, dijo el exBayern Múnich.

Luego, el experimentado delantero agregó: “Si van a golpear todo el partido, perfecto, entonces no nos saquen amarillas, si van a ser parciales, saquen roja a ellos y a nosotros también. Muy molesto porque primera vez que juego en el fútbol peruano y pasan estas cosas”.

