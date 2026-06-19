Ser árbitro en una Copa del Mundo representa uno de los mayores reconocimientos dentro del fútbol profesional. Para llegar al Mundial 2026, los árbitros tuvieron que superar exigentes evaluaciones físicas, técnicas y psicológicas organizadas por la FIFA. Además del prestigio internacional, la designación viene acompañada de una remuneración económica que ha despertado la curiosidad de miles de aficionados alrededor del planeta.

¿Cuánto dinero recibe un árbitro en el Mundial 2026?

Según reportes difundidos por medios internacionales especializados, los árbitros centrales convocados para el Mundial 2026 reciben una asignación base que puede oscilar entre los 50.000 y 100.000 dólares por participar en la competición. A ello se suman pagos adicionales por cada partido que dirigen, una cifra que varía según la instancia del torneo y la responsabilidad del encuentro.

Los jueces asistentes y los integrantes del sistema VAR también perciben compensaciones económicas específicas. Aunque sus ingresos suelen ser menores que los de los árbitros centrales, igualmente forman parte de un grupo privilegiado que recibe remuneraciones muy superiores a las que habitualmente obtienen en las competiciones locales de sus respectivos países.

Cuánto cobran asistentes y árbitros de VAR

El equipo arbitral no se limita al juez central: asistentes de línea, cuarto árbitro y árbitros de video (VAR) también reciben pagos específicos. Aunque las cifras exactas varían según la fuente, se estima que sus remuneraciones son menores, pero igualmente muy atractivas frente a otros torneos.

De acuerdo con algunas proyecciones, los oficiales de VAR y los asistentes rondan bonos de unos 3.000 dólares por partido en fase de grupos y cerca de 5.000 dólares en instancias de eliminación directa. Además, en ciertos esquemas se contempla un “caché” o pago fijo por todo el Mundial, que para los asistentes podría ubicarse en torno a los 20.000 euros, más extras por cada designación.

Los bonos extra que aumentan sus ganancias

Uno de los aspectos más atractivos para los árbitros mundialistas son los bonos por partido. Diversas publicaciones señalan que cada designación puede representar varios miles de dólares adicionales, especialmente en encuentros de eliminación directa, cuartos de final, semifinales o la gran final del torneo.

Además del pago económico, la FIFA cubre gastos de alojamiento, alimentación, transporte y logística durante toda la Copa del Mundo. Esto permite que los árbitros se concentren exclusivamente en su preparación y desempeño sin asumir costos relacionados con su permanencia en las sedes mundialistas.

Mucha presión detrás de cada decisión

Aunque las cifras resultan llamativas, los especialistas recuerdan que arbitrar un Mundial implica una enorme responsabilidad. Cada decisión puede influir en el resultado de un partido seguido por millones de espectadores y analizado por expertos de todo el mundo. Por ello, la FIFA realiza constantes capacitaciones y evaluaciones durante el torneo.

La incorporación de tecnologías como el VAR y el fuera de juego semiautomático ha elevado aún más las exigencias para los colegiados. Sin embargo, también ha contribuido a reducir errores y aumentar la transparencia en las decisiones arbitrales. En ese contexto, los árbitros del Mundial 2026 no solo compiten por dirigir más partidos y obtener mayores ingresos, sino también por consolidar su legado en la historia del fútbol internacional.

Un salto histórico frente a mundiales anteriores

Los datos que circulan sobre el Mundial 2026 muestran un aumento histórico respecto a ediciones pasadas. En Qatar 2022, por ejemplo, se hablaba de unos 5.000 euros por partido de fase de grupos y 10.000 euros en eliminatorias para los árbitros centrales, con pagos a la mitad para asistentes y cuarto árbitro.

Ahora, con más partidos, mayor exposición mediática y un ecosistema de apuestas y análisis en tiempo real, la FIFA habría decidido subir la apuesta para asegurar el máximo profesionalismo. Medios de América y Europa subrayan que, por primera vez, los ingresos de un árbitro mundialista se acercan a los de jugadores de ligas profesionales medianas, algo impensado hace apenas una década.