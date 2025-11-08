Vivir la emoción de la Fórmula 1 desde las gradas no es una experiencia al alcance de todos. Aunque la velocidad y el espectáculo son los mismos en cada circuito, los precios varían drásticamente según el país. Algunos destinos permiten disfrutar de la máxima categoría del automovilismo por menos de 200 dólares, mientras que otros superan con holgura los 1.000.

El portal especializado F1Destinations.com elaboró un ranking con los precios promedio de boletos válidos por tres días en cada circuito del mundo, revelando qué lugares son un lujo reservado para pocos y cuáles permiten disfrutar de la máxima categoría del automovilismo sin gastar una fortuna. Descubre qué países encabezan la lista de los más caros y cuáles sorprenden por sus tarifas más amigables para el público.

¿CUÁLES SON LOS CIRCUITOS MÁS CAROS DE LA TEMPORADA 2025?

Los circuitos más exclusivos del campeonato se ubican, principalmente, en América y Europa. El Gran Premio de Las Vegas (EE. UU.) lidera como el más caro con un precio promedio de US$1.008, seguido por Mónaco (US$776), Miami (US$750) y México (US$688). Este último ocupa el puesto 21 entre los 24 países analizados, convirtiéndose en el destino latinoamericano más costoso para los fanáticos del motor.

El estudio también revela que la popularidad del evento y el perfil de los asistentes influyen directamente en los precios. En ciudades como Las Vegas o Mónaco, donde el glamour es parte del espectáculo, los boletos se disparan debido a la fuerte demanda turística y al prestigio del circuito urbano.

Foto: F1 / Facebook / Steven Tee

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS PRECIOS MÁS ACCESIBLES PARA VER LA F1?

En contraste con los destinos de lujo, China se posiciona como la opción más asequible, con entradas de tres días a US$193. Le siguen Baréin (US$274), São Paulo (Brasil) (US$285) y Japón (US$305). Sin embargo, la lista de precios bajos no termina ahí: Qatar (US$330), Hungría (US$355), Italia (US$359), Australia (US$365), Canadá (US$377) y Arabia Saudita (US$391) también destacan por ofrecer una experiencia completa sin que el gasto se dispare.

Según el análisis, la alta demanda local en países como China y Brasil provoca que las entradas se agoten rápidamente. De acuerdo con F1Destinations.com, en lugares como Shanghái y São Paulo, la mayoría de los aficionados internacionales se ve obligada a pagar precios más altos a través de revendedores o distribuidores internacionales. Esto demuestra que incluso las sedes más baratas pueden convertirse en una inversión mayor si se compra a último momento, según informa la plataforma Bloomberg en Línea.

Foto: F1 / Facebook

¿CÓMO SE ELABORÓ EL RANKING DE PRECIOS?

El estudio de F1Destinations.com se basó en tres tipos de boletos disponibles en cada Gran Premio: admisión general, gradas económicas y asientos frente a los pits o la línea de salida. A partir de esos valores, se calculó un promedio para estimar el costo total de asistir a los tres días de competencia.

El portal detalla que el precio global promedio de una entrada general es de US$226, aunque los montos finales dependen del circuito y del sistema de venta. Además, las diferencias de precio se ven influenciadas por factores como la inflación y la venta con precios dinámicos, según explica el informe. Así, lo que para algunos es una experiencia accesible, para otros puede convertirse en un lujo que solo unos pocos pueden costear.