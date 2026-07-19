España cerró un torneo memorable al imponerse en la gran final y quedarse con su segunda estrella mundialista. Además del prestigio deportivo, la Real Federación Española de Fútbol recibirá un premio récord que refleja el crecimiento económico de la Copa del Mundo, ahora disputada con 48 selecciones y un mayor número de partidos.

¿Cuánto dinero ganó España por ser campeón del Mundial 2026?

La FIFA destinó para el Mundial 2026 una bolsa histórica de 727 millones de dólares en premios, además de fondos para cubrir gastos de preparación y logística de las selecciones participantes. Como campeón, España recibirá 50 millones de dólares (alrededor de 43,7 millones de euros), la cifra más alta entregada a un ganador de una Copa del Mundo.

El premio supera ampliamente los 42 millones de dólares que recibió Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. La ampliación del torneo y el incremento de los ingresos comerciales permitieron a la FIFA elevar considerablemente las recompensas económicas para todas las federaciones participantes.

Un Mundial con premios récord para todas las selecciones

La edición 2026 marcó un antes y un después en materia financiera. Incluso las selecciones eliminadas en la fase de grupos obtuvieron ingresos garantizados por su participación y preparación, mientras que cada ronda superada representó un incremento significativo en los premios entregados por la FIFA.

En el caso de España, el dinero será administrado por la Real Federación Española de Fútbol, que posteriormente definirá la distribución de primas entre jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes de la delegación. Como ocurre en cada Mundial, el monto no se reparte automáticamente entre los futbolistas, sino que depende de los acuerdos internos establecidos antes del torneo.

Más que dinero: una conquista para la historia

Aunque el premio económico representa un incentivo importante, el mayor logro para la selección española fue volver a conquistar el trofeo más prestigioso del fútbol mundial. El título confirma el éxito de una nueva generación de futbolistas que logró devolver a España a la cima del deporte, dieciséis años después de su primer campeonato en Sudáfrica 2010.

Con una recompensa millonaria y el reconocimiento del mundo entero, España cerró un Mundial inolvidable. La histórica bolsa de premios refleja el crecimiento de la competición, pero también consolida a la Copa del Mundo como el torneo más importante y lucrativo del fútbol internacional, donde la gloria deportiva y el impacto económico van de la mano.

Lo que significa este premio para el futuro de La Roja

Más allá de las cifras, el dinero que España reciba por ganar el Mundial 2026 será clave para su proyecto deportivo . Los recursos adicionales permiten reforzar estructuras de cantera, invertir en tecnología, mejorar la preparación de futuras generaciones y sostener la competitividad de las selecciones absolutas y juveniles, en un contexto donde el fútbol exige cada vez más profesionalización.

Para los jugadores, las primas son un reconocimiento concreto a un título que también se traducirá en nuevos contratos, patrocinios y oportunidades comerciales. Para la RFEF, en cambio, el reto será gestionar este “botín mundialista” con visión a largo plazo, para que la gloria de 2026 no se quede solo en un recuerdo y un balance positivo, sino en el punto de partida de una etapa donde España consolide su lugar entre las grandes potencias del fútbol.