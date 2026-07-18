¿Cuántos millones de dólares entregará por primera vez la FIFA al campeón del Mundial 2026? | Foto: EFE
¿Cuántos millones de dólares entregará por primera vez la FIFA al campeón del Mundial 2026? | Foto: EFE
Por Redacción EC

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, en un partido que definirá al nuevo campeón del fútbol mundial. Ambas selecciones llegan al encuentro después de superar con éxito las semifinales y buscarán cerrar el torneo con el título más importante de este deporte, luego de completar una destacada campaña frente a algunos de los rivales más exigentes del campeonato. Sin embargo, el ganador no solo levantará la Copa del Mundo, sino que también recibirá el mayor premio económico que la FIFA ha entregado en la historia del certamen. Conoce cuánto dinero obtendrá el campeón, cuál será la recompensa para el subcampeón y cómo quedó establecido el reparto de premios para las 48 selecciones que participaron en esta edición del Mundial.

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