España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, en un partido que definirá al nuevo campeón del fútbol mundial. Ambas selecciones llegan al encuentro después de superar con éxito las semifinales y buscarán cerrar el torneo con el título más importante de este deporte, luego de completar una destacada campaña frente a algunos de los rivales más exigentes del campeonato. Sin embargo, el ganador no solo levantará la Copa del Mundo, sino que también recibirá el mayor premio económico que la FIFA ha entregado en la historia del certamen. Conoce cuánto dinero obtendrá el campeón, cuál será la recompensa para el subcampeón y cómo quedó establecido el reparto de premios para las 48 selecciones que participaron en esta edición del Mundial.

¿CUÁNTOS MILLONES DE DÓLARES GANARÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL 2026?

La selección que consiga el título mundial recibirá 50 millones de dólares, una cifra inédita en la historia de la Copa del Mundo. El dinero será entregado por la FIFA a la federación del país campeón, que posteriormente definirá la forma en que será distribuido entre futbolistas, cuerpo técnico y demás integrantes de la delegación. El equipo que termine en el segundo lugar obtendrá 33 millones de dólares, por lo que ambos finalistas concentrarán una importante parte de la bolsa económica destinada a la fase decisiva del campeonato.

Copa del Mundo. | Foto: EFE

¿CÓMO SE REPARTIRÁ EL DINERO ENTRE LAS 48 SELECCIONES?

La FIFA estableció un esquema de premios de acuerdo con el rendimiento de cada equipo durante el torneo. La distribución será la siguiente:

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Tercer puesto: 29 millones de dólares.

Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

Eliminados en cuartos de final: 19 millones de dólares cada selección.

Eliminados en octavos de final: 15 millones de dólares cada selección.

Eliminados en dieciseisavos de final: 11 millones de dólares cada selección.

Eliminados en la fase de grupos: 9 millones de dólares cada selección.

Además, todas las federaciones clasificadas recibieron 1,5 millones de dólares para afrontar los gastos previos al inicio del campeonato, garantizando un ingreso mínimo para cada participante, según informa la plataforma TN.

¿POR QUÉ AUMENTARON TANTO LOS PREMIOS EN ESTA EDICIÓN?

El crecimiento de la bolsa económica responde principalmente a la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones, una modificación que elevó el número de encuentros disputados y generó mayores ingresos por derechos de transmisión, patrocinadores y venta de entradas. Gracias a ese incremento en la recaudación, la FIFA pudo destinar una cantidad récord de recursos para recompensar a las federaciones participantes y elevar los premios respecto a la edición celebrada en Qatar 2022.

Mundial 2026. | Foto: @fifaworldcup

¿QUÉ BUSCAN ESPAÑA Y ARGENTINA EN LA GRAN FINAL?

Además de disputar el trofeo más importante del fútbol, ambos equipos persiguen un objetivo histórico. Argentina intentará conquistar su cuarta Copa del Mundo y defender con éxito el campeonato conseguido cuatro años antes, mientras que España buscará sumar la segunda estrella de su historia.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, dentro del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

En Perú, el compromiso comenzará a las 2:00 de la tarde, mientras que en otros países podrá verse en distintos horarios según la zona.

España y Argentina buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol, en un partido que pondrá fin al Mundial más grande organizado hasta la fecha.