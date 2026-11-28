La Copa Libertadores 2026 está a punto de conocer a su campeón y dos históricos del fútbol sudamericano disputarán una final que promete emociones. Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo para levantar el trofeo más importante del continente. El conjunto argentino buscará su quinta corona, mientras que el brasileño intentará sumar su cuarto título y tomarse revancha de la edición anterior. Además del reconocimiento deportivo, ambos equipos tienen otro motivo para buscar la victoria: una millonaria recompensa económica superior a la de 2025. A continuación, te contamos cuánto dinero está en juego, qué cantidad podría recibir cada finalista y cómo seguir en vivo el encuentro.

¿CUÁNTO DINERO GANARÁ EL CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES 2026?

La Conmebol entregará 25 millones de dólares al equipo que gane la final, mientras que el subcampeón recibirá siete millones. Estos premios representan un incremento respecto a la edición de 2025 y se sumarán a las ganancias que ambos clubes consiguieron durante las anteriores etapas del campeonato, según informa TyC Sports.

¿CUÁNTO DINERO HAN GANADO PALMEIRAS Y ESTUDIANTES?

Antes del partido decisivo, Estudiantes acumula 8.930.000 dólares en premios, mientras que Palmeiras registra 9.270.000. La diferencia de 340.000 dólares se debe a que el equipo brasileño consiguió una victoria más en la fase de grupos. Por cada triunfo en esta instancia, la organización entrega un incentivo de 340.000 dólares.

Los ingresos de ambos clubes se distribuyen de la siguiente manera:

Estudiantes: recibió tres millones de dólares por participar en la fase de grupos, 680.000 por sus dos victorias, 1.250.000 por llegar a octavos, 1.700.000 por alcanzar cuartos y 2.300.000 por clasificar a semifinales.

Palmeiras: obtuvo tres millones por participar en la fase de grupos, 1.020.000 por sus tres triunfos, 1.250.000 por avanzar a octavos, 1.700.000 por llegar a cuartos y 2.300.000 por disputar las semifinales.

De acuerdo con estos montos, sus ganancias finales serán:

Estudiantes campeón: US$ 33.930.000.

Estudiantes subcampeón: US$ 15.930.000.

Palmeiras campeón: US$ 34.270.000.

Palmeiras subcampeón: US$ 16.270.000.

Palmeiras vs. Estudiante de la Plata. (Foto: Juan MABROMATA y Luis ROBAYO / AFP) / JUAN MABROMATA LUIS ROBAYO

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL Y CÓMO VERLA?

La definición de la Copa Libertadores se disputará este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en el país anfitrión, es decir, a las 15:00 horas de Perú. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de las siguientes señales:

Perú: ESPN, Disney+ y Pluto TV.

ESPN, Disney+ y Pluto TV. Argentina: ESPN, Disney+, Fox Sports, Pluto TV y Telefé.

ESPN, Disney+, Fox Sports, Pluto TV y Telefé. Brasil: ESPN, Disney+, GE TV y TV Globo.

ESPN, Disney+, GE TV y TV Globo. Chile: ESPN, Disney+, Pluto TV y Chilevisión.

ESPN, Disney+, Pluto TV y Chilevisión. Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela: ESPN, Disney+ y Pluto TV.

¿CÓMO LLEGARON LOS FINALISTAS A ESTA INSTANCIA?

Palmeiras terminó segundo en el Grupo F y eliminó en las eliminatorias a Cerro Porteño, Liga de Quito y Fluminense para alcanzar la final. Por su parte, Estudiantes, también escolta en su grupo, superó a Universidad Católica y Corinthians antes de eliminar en semifinales al vigente campeón, Flamengo.

¿QUÉ ANTECEDENTE TIENEN ESTUDIANTES Y PALMEIRAS?

Ambos equipos ya disputaron una final de Libertadores en 1968. Estudiantes ganó 2-1 el primer encuentro en Argentina, pero Palmeiras igualó la serie con un triunfo por 3-1 en São Paulo. El desempate se jugó en Montevideo y terminó 2-0 a favor del conjunto argentino, con tantos de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón. Este sábado volverán a encontrarse en el mismo estadio, 58 años después de aquella histórica definición.

VIDEO RECOMENDADO: