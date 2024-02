Si bien Martín Cauterucccio vive un buen momento con Sporting Cristal debido a que es el goleador del equipo con 10 tantos en tan solo cuatro partidos, el delantero uruguayo no puede disfrutar su presente por completo debido a que arrastra un conflicto con su anterior equipo: Club Atlético Independiente.

Como se sabe, el club argentino presentó una demanda al jugador por abandono de contrato, ya que afirman que aún tiene contrato con el ‘Rojo’ por una temporada más. En este sentido, recientemente se reveló el millonario monto que el equipo exige que pague el actual atacante rimense.

¿CUÁL ES EL CONFLICTO ENTRE INDEPENDIENTE Y MARTÍN CAUTERUCCIO?

Tras la llegada de Carlos Tévez en la dirección técnica de Independiente en agosto del 2023, Martín Cauteruccio empezó a perder terreno en el equipo. Luego, a inicios de diciembre del año pasado, el entrenador le comunicó que no lo iba a tener más en cuenta y le recomendó buscar un club diferente.

El delantero uruguayo agradeció la sinceridad del estratega y le pidió al ‘Rojo’ que le depositen una deuda salarial correspondiente a los tres últimos meses del 2023, además de un monto extra por premios.

Los directivos del cuadro argentino aseguraron que la suma ya fue abonada mediante dos cheques que fueron remitidos a Futbolistas Argentinos Agremiados; sin embargo, el atacante deseaba que el monto fuese depositado directamente en su cuenta bancaria en efectivo, lo cual no llegó a pasar. Esto desató el conflicto entre ambas partes.

“Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. (...) Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”, dijo el uruguayo en declaraciones a Fútbol Como Cancha de RPP.

Mientras tanto, el secretario general de Independiente, Daniel Seoane, dio otra versión: “El jugador se fue declarándose con el pase en su poder por falta de pago, algo que no sucedió. Nosotros cumplimos y por eso decidimos inicial acciones legales”.

¿CUÁNTO DINERO EXIGE INDEPENDIENTE QUE PAGUE MARTÍN CAUTERUCCIO?

Según informó el diario Olé, Club Atlético Independiente presentó una demanda judicial por incumplimiento de contrato hacia Martín Cauteruccio ya que le queda un año de contrato, el cual finalizaba precisamente el 31 de diciembre de este 2024.

En este sentido, el ‘Rojo’ exige un monto por concepto de indemnización. Dicho monto es la millonaria cifra de 5.000.000 dólares.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE MARTÍN CAUTERUCCIO EN SPORTING CRISTAL?

El pasado jueves 15 de febrero, el delantero uruguayo marcó un triplete en la victoria por 4-1 de Sporting Cristal sobre Los Chankas. De esta manera, el delantero ‘charrúa’ alcanzó los 10 tantos en tanto solo cuatro partidos jugados con el equipo rimense.

“Muy contento por seguir marcando. Sinceramente es algo por lo cual trabajo, pero estoy agradecido al equipo. Sin mis compañeros esto no sería posible. Hay que seguir trabajando para buscar más goles y más triunfos”, dijo el atacante tras el partido contra el cuadro de Andahuaylas.

En este sentido, si continúa con su racha de cara al gol, ‘Caute’ podría pelear por batir el récord de máximo goleador en una sola temporada en el fútbol peruano. Esta marca la tiene Emanuel Herrera, pues la ‘Máquina’ anotó 40 goles en la campaña del 2018. El argentino alcanzó esta cifra también con la camiseta celeste.