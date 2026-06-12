Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. De esta manera, es común que muchas personas en todo el mundo se mantengan a la expectativa por los partidos que se disputarán, los cuales incluyen la participación de destacados jugadores. De hecho, en algunos países establecieron ciertas medidas flexibles para que sus trabajadores puedan disfrutar de la fiesta del fútbol. Sin embargo, los expertos hicieron énfasis en que, si no existe una política interna clara para los empleados, esto podría traer graves consecuencias y sanciones dentro de la empresa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.