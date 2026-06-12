El Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. De esta manera, es común que muchas personas en todo el mundo se mantengan a la expectativa por los partidos que se disputarán, los cuales incluyen la participación de destacados jugadores. De hecho, en algunos países establecieron ciertas medidas flexibles para que sus trabajadores puedan disfrutar de la fiesta del fútbol. Sin embargo, los expertos hicieron énfasis en que, si no existe una política interna clara para los empleados, esto podría traer graves consecuencias y sanciones dentro de la empresa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE VER EL MUNDIAL 2026 DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO?

El Gobierno de México, por ejemplo, emitió un decreto oficial que establece la modalidad de teletrabajo y la suspensión de clases en todos los niveles educativos en la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, para el abogado laboralista Pierre Mendoza, en declaraciones a RPP, las empresas deben establecer previamente medidas claras a favor de sus trabajadores para que puedan disfrutar de los partidos durante el horario laboral. Aun así, si no existe una política definida al respecto, el empleado está obligado a dedicar su jornada exclusivamente al cumplimiento de sus funciones. Por ello, si un jefe o encargado halla al colaborador realizando otras actividades que no son las encargadas podrían llevar a una sanción o llamada de atención.

Asimismo, según el experto, es indispensable que las empresas implementen mecanismos o facilidades a sus empleados para que puedan ver el evento más importante de la FIFA, como permisos con recuperación de horas, horarios flexibles, ajustes en los refrigerios, teletrabajo, entre otras. Aunque, Mendoza alertó que estas organizaciones pueden sancionar conductas vinculadas a dicho deporte, como riñas, apuestas no autorizadas o incumplimientos del reglamento interno. Además, recordó que acudir al trabajo en estado de ebriedad puede ser considerado una falta grave, especialmente en labores de riesgo.

¡Cuidado futbolero! Ver los partidos del Mundial durante tu jornada laboral podría tener consecuencias: mira AQUÍ cuáles son. Foto: Educación en Red

“Si el empleador ha establecido horarios flexibles, espacios para ver los partidos o permisos con recuperación de horas, los trabajadores podrán acogerse a esas facilidades. Pero si no existe ninguna medida especial, deben cumplir con sus obligaciones laborales habituales. Como regla general, el tiempo de trabajo debe estar destinado a la prestación de servicios. Si no hay un programa de flexibilidad aprobado, el trabajador tiene que cumplir con sus labores. En sectores donde una distracción puede generar riesgos para la seguridad de los trabajadores o afectar la operación de maquinaria, probablemente las restricciones sean mayores”, explicó el abogado para RPP.

¿QUÉ CLUBES APORTAN MÁS FUTBOLISTAS AL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026 inició oficialmente este jueves 11 de junio, donde miles de hinchas podrán ver a sus jugadores preferidos, muchos de ellos pertenecientes a importantes clubes de primer nivel. De hecho, de acuerdo con el medio ESPN, el Manchester City de la Premier League se ubica como el único club que más jugadores aporta a la presente edición del torneo de la FIFA, con un total de 19 futbolistas convocados a las diferentes selecciones nacionales.

Asimismo, en la segunda posición del ranking se encuentra el Bayern Munich con 17 jugadores seleccionados. Por su parte, el tercer lugar lo comparten el Arsenal y el Paris Saint-Germain, equipos que disputaron la última final de la Champions League, con 16 futbolistas en las listas oficiales de los países que participarán en el Mundial. Finalmente, el listado lo cierra el Barcelona con un aporte de 15 deportistas, lo cual evidencian el peso de estos clubes europeos en la formación de talento internacional.