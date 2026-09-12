Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. Así, el cuadro crema ya se prepara para lo que será su próximo desafío en la novena fecha del campeonato cuando enfrente a su clásico rival: Alianza Lima. En ese sentido, ‘Cuto’ Guadalupe, uno de los referentes del conjunto merengue y campeón con el club en 1998, 1999 y 2000, analizó el partido ante Alianza y una posible victoria del cuadro blanquiazul, resultado que podría poner en riesgo el puesto de Héctor Cúper. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO ‘CUTO’ GUADALUPE SOBRE UNA POSIBLE SALIDA DE HÉCTOR CÚPER SI PIERDE ANTE ALIANZA LIMA?

En medio de un nuevo clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, ‘Cuto’ Guadalupe señaló que el partido en Matute representa una gran oportunidad para el cuadro blanquiazul de conseguir una victoria y mantenerse en la lucha por el título de la Liga 1. Sin embargo, consideró que la presión por parte de los hinchas locales podrían jugar en contra al equipo de Pablo Guede debido a los malos resultados obtenidos en las últimas fechas. Por otro lado, el exfutbolista descartó que una derrota del conjunto crema ante Alianza en el Alejandro Villanueva defina el futuro del técnico Héctor Cúper, ya que consideró que este resultado no sería decisivo.

“La presión siempre es para el local. Matute es un estadio pequeño y se siente a la hinchada. No es un partido decisivo para la permanencia de Cúper. Cada encuentro es una final y, cuando ganas un clásico, la gente se olvida de todo. Una expulsión o una jugada innecesaria puede dejarte con un hombre menos y eso, en un clásico, puede ser determinante. Yo veo como favorito a Universitario por su juego en los últimos partidos. Los jugadores, quienes son la base del tricampeonato, van a sacar una buena ventaja en el encuentro”, indicó el popular ‘Cuto’, compartido por Infobae.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO PEDRO GARCÍA A PAOLO GUERRERO A POCO DEL PARTIDO ENTRE ALIANZA VS UNIVERSITARIO?

Paolo Guerrero, una de las figuras del equipo blanquiazul y quien viene siendo cuestionado por su bajo rendimiento en los últimos partidos, no estará en el Alianza vs U, debido a una fuerte lesión muscular que lo alejará varias semanas. Frente a ello, a través del podcast ‘Play TV prime’, Pedro García aprovechó la previa del clásico peruano para sugerir al delantero que disfrute de la última etapa de su carrera futbolística y se preocupe menos por las críticas. Inclusive, el periodista indicó que el ‘Depredador’ tiene aún la oportunidad de salir campeón con Alianza y arrebatarle el tricampeonato a la ‘U’, con lo que podría retirarse por la puerta grande del club de sus amores.

“Mira, Paolo, te lo digo de verdad. Piénsalo y en realidad goza tu último tiempo de futbolista. Gózalo. Estás extendiendo la carrera; incluso se deslizó que podrías extenderla si Alianza sale campeón hasta la Libertadores del próximo año. Aprovecha levantarte cada mañana siendo el 9 de Alianza Lima, siendo capitán de Alianza Lima, en este minuto. De repente, el fútbol te ofrece la posibilidad de dar la vuelta con Alianza Lima. Alianza en noviembre puede ser campeón nuevamente y tendrás seguramente la posibilidad de festejar de por vida haberte retirado en Alianza Lima jugando en un torneo en el que Alianza recuperó un título que pertenecía a la ‘U’ de tricampeonato. Entonces, esa experiencia no la reniegues, consejo de pata”, dijo García.