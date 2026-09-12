Por Redacción EC

Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. Así, el cuadro crema ya se prepara para lo que será su próximo desafío en la novena fecha del campeonato cuando enfrente a su clásico rival: Alianza Lima. En ese sentido, ‘Cuto’ Guadalupe, uno de los referentes del conjunto merengue y campeón con el club en 1998, 1999 y 2000, analizó el partido ante Alianza y una posible victoria del cuadro blanquiazul, resultado que podría poner en riesgo el puesto de Héctor Cúper. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.