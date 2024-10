Universitario tiene la primera opción para ganar el Torneo Clausura 2024. Este domingo, en medio de gran expectativa, visitará a Los Chankas en Andahuaylas. De vencer por la mínima, obligarán a Alianza Lima a ganarle por 8 goles a Cusco FC en Matute, por lo que los cremas son favoritos para ser bicampeones. En este contexto, Daniel Ferreyra, experimentado arquero del próximo rival de los merengues, se refirió a los rumores sobre incentivos en esta recta final de la Liga 1 2024.

Daniel Ferreyra, arquero de Los Chankas, sobre los rumores de incentivos en la Liga 1: “Cuando Cristal pierde 4-1, nadie duda”

“Hay muchas cuestiones en el fútbol hoy en día que, la verdad, me ponen triste y también me irritan. Se hace un análisis ridículo de los partidos. Ahora no se puede perder, porque cualquier derrota es una echada, y no se puede ganar, porque cualquier triunfo es un maletín de otro. No hay un análisis real del juego”, empezó diciendo Ferreyra en ‘De fútbol se habla así’.

Daniel Ferreyra disputó 27 partidos con Los Chankas en la Liga 1 2024. (Foto: Liga 1)

Luego, el popular ‘Canguro’ agregó: “La mayoría de las veces tenemos premios por ganar, que se acuerdan a principio de año. Si eso fuese así, o sea, al que más premios le dan saldría campeón todos los años, y eso es una ridiculez. En realidad, aunque tengas premios, terminas perdiendo plata a lo largo de la temporada. En mi carrera, me he cansado de perder plata en premios dados por mi equipo porque perdimos puntos, no por falta de incentivo, sino porque jugamos mal, cometimos errores o simplemente no dimos la talla en esos partidos”.

Universitario venció por 4-0 a Los Chankas en la última fecha del Torneo Apertura 2024. (Foto: Liga 1)

¿Qué más dijo Daniel Ferreyra?

El portero también criticó que se mida de diferente manera a los clubes en situaciones de goleadas abultadas. “La ‘U’ no perdió ningún partido de local; le había ganado 4-1 a Cristal. Además, hay otra cuestión que me molesta muchísimo, y es la doble vara con la que se mide esto. Nadie dice que un jugador de Cristal, de la ‘U’ o de Alianza se haya vendido, pero cuando se trata de equipos más chicos, sí se cuestiona. Es como si el pobre necesitara el dinero y el rico no se vende. Entonces, cuando Cristal pierde 4-1, nadie duda de que los chicos dejaron todo y que la ‘U’ fue más. Pero si perdemos nosotros 4-0, automáticamente nosotros nos vendimos”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2024

Sábado 26 de octubre

Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima / Finalizado

César Vallejo 0-2 Carlos Mannucci / Finalizado

Domingo 27 de octubre

Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal / Finalizado

Sport Boys 1-1 UTC / Finalizado

Sport Huancayo 2-4 Melgar / Finalizado

Universitario 3-1 Cienciano / Finalizado

Lunes 28 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Los Chankas / Finalizado

Comerciantes Unidos 0-0 ADT / Finalizado

Cusco FC 0-1 Atlético Grau / Finalizado

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

- Cienciano vs Unión Comercio (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 2 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Germán Jara Contreras / Liga 1 Max)

- Atlético Grau vs César Vallejo (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- ADT vs Sport Boys (horario por confirmar / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

Domingo 3 de noviembre

- Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

- Universitario vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / Liga 1 Max)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (horario por confirmar / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (horario por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)