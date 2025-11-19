La combinación de técnicas basadas en la Mixed Martial Arts (MMA), representan un deporte de contacto que con el transcurrir de los años ha ganado mayor cantidad de adeptos, y gracias a la Ultimate Fighting Championship (UFC), empezado a masificarse mediante la realización de eventos protagonizados por los mejores peleadores del mundo. Con respecto a precisamente el desarrollo de las peleas más destacadas durante el mes de noviembre 2025, hoy se vuelven virales los gestos de reconocido luchador mientras era sometido a golpes, pero luego sorprendería a todos tras certero golpe propinado a rival que se convertiría en nocaut.

LA ESTRELLA DE LA UFC QUE SE VOLVIÓ VIRAL TRAS SER SOMETIDO A GOLPES, PERO LUEGO REACCIONARÍA CON CERTERO NOCAUT PROPINADO A RIVAL

Con 32 años de edad, esta figura de la MMA a la cual vamos a referirnos, viene creciendo de manera vertiginosa dentro de lo que significa una UFC cuya batalla estelar del sábado 15 de noviembre, lo tendría como protagonista luchando contra Leon Edwards.

Por la división de peso wélter, el Madison Square Garden fue el escenario de la contienda donde Carlos Prates le ganaría al popular ‘Rocky’ tras propinarle nocaut que se volvería viral junto a gestos previos mientras era sometido a golpes durante el primer asalto.

Luego del round a partir del cual Leon Edwards parecía tener todo controlado, el luchador brasileño de 32 años, y caracterizado por las grandes finalizaciones, saldría al R2 listo para concluir la batalla gracias a certero puñetazo que asimismo lo haría recibir la suma ascendente a los 50 mil dólares como bono otorgado a las “mejores performances de la noche”.

"Estaba tranquilo porque entreno con Caio Borralho, él me enseña muchas cosas. Sabía que me iban a derribar, no me preocupaba“, reveló Carlos Prates para las cámaras de la UFC, y esto acerca de los gestos virales que evidenciaron entre calma y desinterés mientras ‘Rocky’ lo sujetaba por el cuello, y le propinaba aparentes brutales golpes hacia el pómulo derecho del rostro.

EL OTRO LUCHADOR DE MMA QUE NOQUEÓ A SU RIVAL CON CERTERO KO Y HOY YA FORMA PARTE DE LA UFC

Ha culminado una nueva temporada del Dana White’s Contender Series (DWCS) que desde el 2017 es emitido a nivel global, buscando reclutar a los mejores talentos e incorporarlos a la UFC con contrato por pelea ganada.

De dicha forma es como Juan Díaz ha dado el gran salto, y captado la atención de diversos medios que han cubierto con expectativa el desarrollo de la contienda, y detalles entorno al nocaut propinado al coreano Won Il Kwon.

Con el anuncio de Dana White, finalmente se confirmó que ahora el peleador peruano de 27 años, pertenece a la UFC, y esto luego de terminar activando el primer codazo giratorio en la historia del DWCS.

“La pelea se desarrolla a gran velocidad”, remarca la compañía en relación al primer round del versus entre Juan Díaz y Won Il Kwon, resaltando además que el asiático “llega con patadas y entra con jab”, pero el luchador peruano “impone el sello latino con golpes curvos a la cabeza que el surcoreano siente”.

A propósito del desenlace ocurrido en el segundo asalto del combate correspondiente al décimo episodio de la temporada 9 del DWCS, te contamos que el peleador nacional de 27 años y 135 libras, consiguió ganarle a quien provenía de la prestigiosa liga ONE Championship, impactando sobre su rostro un codo giratorio que terminó tumbándolo, y originando el KO por el cual se ha hecho merecedor del contrato para pertenecer a la UFC oficialmente.

ESTO EXPRESÓ JUAN DÍAZ Y MEDIANTE REDES TRAS CONSEGUIR FIRMAR CONTRATO QUE LO HACE PARTE DE LA UFC

A través de redes sociales, Juan Díaz no pudo evitar hacer sentir su alegría y satisfacción por el gran logro obtenido tras vencer a Won Il Kwon, el coreano que recibió impactante codazo giratorio, y terminó tendido en la lona el martes 14 de octubre.

“¡Qué noche! Contrato asegurado después de muchos años de trabajo“, empieza expresando el popular ‘Pegajoso’ luego de confirmarse que ahora pertenece a la UFC donde buscará continuar destacando, y competir contra los más importantes peleadores de su división.

Como parte de la publicación compartida, no podían faltar las muestras de gratitud dirigidas hacia su equipo “por hacer esto posible”, y además a “mi gente por su apoyo y buenas vibras” previas a tan trascendental contienda que tuvo a Juan Díaz como principal protagonista de velada llevada a cabo en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada.