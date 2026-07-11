La muerte de Jayden Adams ha causado conmoción entre los seguidores del fútbol sudafricano y quienes siguieron el Mundial 2026. El mediocampista, que defendía los colores del Mamelodi Sundowns y había formado parte de la selección nacional durante la Copa del Mundo, falleció a los 25 años en circunstancias que todavía son materia de investigación. La noticia llega poco después de su participación en el torneo internacional, donde vivió momentos importantes dentro y fuera de la cancha. Su repentina partida ha generado múltiples reacciones entre compañeros, clubes, aficionados y figuras del deporte, que lamentan profundamente su inesperado fallecimiento. Mientras las autoridades avanzan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido, miles de aficionados recuerdan su trayectoria.

¿DE QUÉ MURIÓ JAYDEN ADAMS?

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Jayden Adams. Lo que sí se conoce es que la Policía de Western Cape inició una investigación luego de que el cuerpo del futbolista de 25 años fuera encontrado durante la mañana en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un sector céntrico de Ciudad del Cabo. Las autoridades indicaron que continúan reuniendo información para determinar qué sucedió, por lo que aún no existe una versión oficial sobre las circunstancias que rodearon su muerte, según informa Marca.

¿QUIÉN ERA JAYDEN ADAMS?

Jayden Adams era considerado una de las promesas del fútbol sudafricano. Inició su formación deportiva en Stellenbosch FC y, tras destacar con ese equipo, fue fichado por Mamelodi Sundowns en enero de 2025. Su debut con la selección absoluta ocurrió en 2022 frente a Mozambique y, desde entonces, acumuló 15 partidos internacionales. Además, convirtió dos goles durante las eliminatorias para el Mundial 2026, lo que le permitió consolidarse como una pieza importante dentro del plantel nacional.

¿CÓMO FUE SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL 2026?

Durante la Copa del Mundo, Adams disputó tres encuentros con la selección sudafricana. Fue titular en los compromisos frente a México y República Checa, mientras que ingresó en la recta final del duelo contra Corea del Sur. En el partido correspondiente a los dieciseisavos de final frente a Canadá permaneció entre los suplentes y no llegó a sumar minutos.

Su experiencia en el torneo también estuvo marcada por un momento muy difícil, ya que perdió a su abuela un día antes del encuentro contra República Checa, una noticia confirmada por un portavoz de su familia.

¿CÓMO LE FUE A SUDÁFRICA EN EL MUNDIAL 2026?

La selección sudafricana consiguió un resultado histórico al avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Su recorrido comenzó con una derrota por 2-0 ante México, continuó con un empate 1-1 frente a República Checa y una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, marcador que aseguró su clasificación. Más adelante cayó por 1-0 contra Canadá en los dieciseisavos de final.

Durante la aventura de Sudáfrica en la Copa del Mundo, destacaron jugadores como Teboho Mokoena por su trabajo en el mediocampo, Lyle Foster como principal referente ofensivo y Thapelo Maseko, quien participó en los dos goles que anotó el equipo durante el campeonato.