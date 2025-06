Las selección peruana no pudo entregarle una alegría a la hinchada el último martes. Pese a que hizo un gran primer tiempo, el equipo bicolor terminó empatando sin goles ante Ecuador. En la antepenúltima jornada de las Eliminatorias, el equipo nacional quedó al borde de la eliminación. A propósito de ello, Miguel Trauco, quien no fue convocado esta oportunidad, estuvo presente en el estadio Nacional, y después de los 90 minutos protagonizó un momento particular junto a Pedro García, conocido periodista deportivo.

“¿De qué se ríe Trauco, hermano?“, fue la contundente frase de García una vez que inició la entrevista de Alan Diez a Trauco en RPP. Al parecer, al periodista le molestó que Miguel, al menos en primera instancia, se mostrara carente de tensión.

Sin embargo, la conversación continuó con naturalidad de parte del lateral de Alianza Lima. Incluso, el jugador manifestó que su ciclo en la selección había llegado a su fin.

“Complicado, entré al vestuario un rato, saludé a mis compañeros, obviamente todos tristes porque nos vamos de esta forma con la cabeza en alto, Ecuador es un gran equipo, hicimos un gran partido, pero no nos alcanzó”, indicó Trauco.

“Lo que hablamos un poco con mis compañeros,los que vienen o los que ahora se quedan tienen que darse cuenta que este grupo luchó hasta el final, salimos con la cabeza en alto. No, difícil, ya está, mi ciclo ya está, lógico ya terminó mi ciclo, ahora los más jóvenes tienen que dar ese salto que tanto estamos esperando”, añadió el exUniversitario.

Por último, Trauco aclaró que no está renunciando a la selección peruana. “Nunca renunciaría a la selección, pero somos grandes, somos inteligentes y nos damos cuenta”.

Resultados de la Jornada 16 de las Eliminatorias

-Bolivia 2-0 Chile (FINALIZADO)

- Uruguay 2-0 Venezuela (FINALIZADO)

- Argentina 1-1 Colombia (FINALIZADO)

- Brasil 1-0 Paraguay (FINALIZADO)

- Perú 0-0 Ecuador (FINALIZADO)

Las dos fechas que restan por jugarse en las Eliminatorias

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026