Pocos imaginaban que aquel joven atacante que abandonó el campo entre lágrimas durante un amistoso del Deportivo Alavés en 2023 terminaría formando parte de la selección argentina en la Copa del Mundo 2026. La fractura de tibia y peroné, además de una lesión en el tobillo, lo obligó a pasar varios meses lejos de las canchas y sembró dudas sobre su regreso al máximo nivel. Sin embargo, Giuliano Simeone nunca perdió la fe y convirtió la recuperación en el mayor desafío de su vida.

La lesión que cambió su vida

Todo ocurrió durante la pretemporada del Alavés, cuando Giuliano Simeone sufrió una durísima entrada que le provocó una fractura de tibia y peroné. La imagen recorrió el mundo por la gravedad del impacto y el largo proceso de recuperación que tendría por delante. A sus 20 años, el delantero tuvo que dejar de pensar en competir para concentrarse únicamente en volver a caminar con normalidad y recuperar su condición física.

En medio de ese difícil momento, Giuliano escribió un mensaje que terminaría convirtiéndose en una promesa. En una conversación de WhatsApp con personas cercanas aseguró: “El próximo Mundial voy a jugarlo”. Aquellas palabras parecían un sueño lejano, pero se transformaron en el motor que lo impulsó durante meses de rehabilitación, sesiones de fisioterapia y entrenamiento silencioso. Tiempo después, él mismo compartió esos mensajes en redes sociales para recordar el camino recorrido.

Del Atlético de Madrid a la selección argentina

Una vez recuperado, Giuliano regresó al Atlético de Madrid, donde logró ganarse un lugar en el primer equipo dirigido por su padre, Diego Simeone. Con actuaciones cada vez más sólidas, velocidad, intensidad y sacrificio, comenzó a llamar la atención del seleccionador Lionel Scaloni, quien lo incluyó en el proceso de la selección argentina hasta convertirlo en una de las alternativas ofensivas para el Mundial 2026.

Su convocatoria representó mucho más que un premio deportivo. Significó el cumplimiento de una promesa hecha en el momento más difícil de su carrera y la confirmación de que el esfuerzo había dado resultado. Incluso Diego Simeone siguió con emoción cada uno de sus partidos mundialistas, viviendo el torneo con el doble papel de entrenador y padre orgulloso.

Un ejemplo de resiliencia dentro y fuera de la cancha

La historia de Giuliano Simeone se ha convertido en una de las más inspiradoras del Mundial 2026. Su capacidad para levantarse después de una lesión que amenazó con truncar su carrera demuestra que el talento necesita ir acompañado de determinación, disciplina y fortaleza mental para alcanzar las metas más ambiciosas.

Hoy, cada minuto que disputa con la camiseta albiceleste representa mucho más que una participación en la Copa del Mundo. Es la recompensa a un largo proceso de recuperación y la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, los sueños pueden cumplirse. La promesa que hizo desde una cama de hospital terminó convirtiéndose en una realidad que emociona a millones de aficionados al fútbol.

Un apellido pesado y una historia propia

Ser hijo del “Cholo” Simeone implica cargar con un apellido fuerte en el fútbol, ​​pero la trayectoria de Giuliano muestra que ha sabido construir su propia historia . La forma en que enfrentó la lesión, el tono sin lástima de sus mensajes —más cercanos al desafío que al lamento— y su capacidad para transformar un momento límite en impulso explican por qué su caso emociona incluso más allá de la camiseta que viste.

Hoy, su frase “Elegí creer” se lee como un resumen de lo que significa insistir cuando todo parece perdido: creer en el cuerpo, en el trabajo, en la familia y en un futuro que, por un tiempo, fue pura incertidumbre. De una lesión que casi lo retira al sueño mundialista, la increíble historia de Giuliano Simeone recuerda que, en el fútbol y en la vida, hay promesas que se escriben en los peores días y se cumplen, mucho después, bajo las luces más fuertes.

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