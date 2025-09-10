Históricamente, los ‘clásicos’ del fútbol peruano suelen estar cargados de pierna fuerte, y sobre todo polémica como aquella que involucró a Fernando Gaibor y Fabián Bustos. El 5 de abril de 2025 se disputó una edición más del duelo que protagonizan anualmente Alianza Lima y Universitario, y tras agónico gol del ‘Tunche’, llegaría un cruce verbal con gestos incluidos donde el mediocampista ecuatoriano evidencia reacción puntual contra el exentrenador crema defendiendo a la hinchada blanquiazul, según lo revela él mismo para “Enfocados”.

ESTO DIJO FERNANDO GAIBOR EN “ENFOCADOS” SOBRE EL INCIDENTE PROTAGONIZADO JUNTO A FABIÁN BUSTOS TRAS GOL DE LA ‘U’ EN ‘CLÁSICO’

La llegada de varios futbolistas ecuatorianos a Alianza Lima, llamó la atención a inicios de temporada, siendo Fernando Gaibor quien quizá generó mayor expectativa luego de haber vestido la camiseta de su selección, por ejemplo.

Conforme han transcurrido los meses, la figura del mediocampista de 31 años se ha acentuado en la oncena del ‘Pipo’ Gorosito, y por ello durante el ‘clásico’ contra Universitario jugado el 5 de abril, no pasó desapercibido el incidente que protagonizó junto a Fabián Bustos.

“Él es bien eufórico, se mete demasiado a veces en el papel”, manifiesta Fernando Gaibor sobre el exentrenador crema, y tras consulta recibida por parte del ‘Cucurucho’ Guizasola, quien durante diálogo en “Enfocados” donde lo tuvieron como invitado, le recordó altercado en ‘Matute’.

Resulta importante hacer mención que el incidente durante ‘clásico’ entre Alianza Lima y Universitario, se produjo luego del agónico tanto de empate convertido por el ‘Tunche’ Rivera, y la inmediata celebración viral de Fabián Bustos haciendo la de ‘Topo Gigio’.

Una nueva edición de “Enfocados” ha salido emitida el domingo 7 de setiembre, y Fernando Gaibor aprovechó la pregunta de Guillermo Guizasola para aclarar que el altercado con el DT argentino no pasó a mayores, siendo el propio ambiente del importante duelo disputado, el que lo llevó a acercarse a él para decirle “profe, con la gente no”.

“A veces tiene esas reacciones que no están bien en el fútbol”, expresó el volante ecuatoriano de Alianza Lima sobre quien fuera su entrenador en Barcelona, y de esa forma terminar explicando lo que realmente ocurrió luego de aquel eufórico y polémico festejo dirigido a la hinchada de Alianza Lima como consecuencia del empate de Universitario a los 94 minutos de juego.

¿POR QUÉ REACCIONÓ ASÍ FABIÁN BUSTOS ANTE EL AGÓNICO GOL DEL ‘TUNCHE’ RIVERA EN ‘CLÁSICO’ CONTRA ALIANZA LIMA? ESTO HABÍA RESPONDIDO EL DT ARGENTINO

El 1-1 definitivo en ‘Matute’ tras la disputa del Alianza Lima vs. Universitario de fecha 7 del Torneo Apertura, trajo consigo una serie de comentarios contra Fabián Bustos, ya que según algunos periodistas, por ejemplo, habría incitado a la violencia celebrando de esa forma el gol de empate de José Rivera.

“Recibí botellazos, recibí un montón de insultos, es un festejo de fútbol normal, sin faltar el respeto ni insultar como si me insultan a mí”, dijo el ahora exentrenador ‘merengue’ ante los medios de prensa que le consultaron por esa polémica acción puntual donde se le captó realmente eufórico gritándole aquella agónica anotación a los hinchas de Alianza Lima situados en la tribuna de Occidente.

Cabe resaltar, que asimismo el ‘Pipo’ Gorosito dio su apreciación de los hechos, remarcando con respecto a la celebración de Fabián Bustos al final del ‘clásico’ del 5 de abril, que “cada uno obra como le parece y no soy quién para juzgarlo ... no me corresponde ese terreno”.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE ALIANZA LIMA EN 2025 CON FERNANDO GAIBOR COMO TITULAR

Liga 1

- Vs. Garcilaso / Estadio Alejandro Villanueva

Fecha: Sábado 13 de setiembre

Hora: 7 p.m.

Liga 1

- Vs. Chankas CYC (Visitante)

Fecha y horario por confirmar.

Copa Sudamericana (Cuartos de final)

- Vs. Universidad de Chile / Estadio Alejandro Villanueva

Fecha: Jueves 18 de setiembre

Hora: 7.30 p.m.

Liga 1

- Vs. Comerciantes Unidos / Estadio Alejandro Villanueva

Fecha: Domingo 21 de setiembre

Hora: 8 p.m.