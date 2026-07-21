El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, uno de los jugadores más destacados de la final del Mundial fue Ferran Torres, autor del único gol que le dio su segunda copa a la selección europea. Así, en medio de las celebraciones por el título, muchos internautas comenzaron a mostrar interés por conocer más sobre la vida sentimental del delantero, convirtiendo su relación amorosa en uno de los temas más comentados en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VIDA AMOROSA DE FERRAN TORRES?

De acuerdo con la plataforma Reporte Indigo, Ferran Torres, de 26 años, se encuentra actualmente soltero, luego del fin de su relación con la influencer Martina Alguero, conocida como Martina Hunter. Esta noticia trascendió después de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales y personas de su entorno confirmaran el fin de su historia de amor. Sin embargo, previo a su ruptura con la creadora de contenidos, el delantero español mantuvo un noviazgo con Sira Martínez entre 2021 y 2023. También fue vinculado con las influencers Marta Díaz y Lucía Domenech, aunque ninguna de esas relaciones llegó a confirmarse oficialmente. Así, por ahora, el valenciano se encuentra enfocado en su carrera con la selección de España, con la que conquistó el Mundial 2026, y con el club Barcelona FC.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

Tras concluir el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.