Por Redacción EC

El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, uno de los jugadores más destacados de la final del Mundial fue Ferran Torres, autor del único gol que le dio su segunda copa a la selección europea. Así, en medio de las celebraciones por el título, muchos internautas comenzaron a mostrar interés por conocer más sobre la vida sentimental del delantero, convirtiendo su relación amorosa en uno de los temas más comentados en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.