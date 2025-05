La designación de Robert Prevost, adoptando el nombre de León XIV, ha sido toda una celebración tanto dentro de la Iglesia Católica como en varios países del mundo desde el pasado 8 de mayo. Quienes lo conocen, sobre todo el pueblo peruano, lo describen como una persona humilde y sencilla, siempre al servicio de los más pobres y llevando la palabra de Dios a los pueblos más alejados. El nuevo Sumo Pontífice pasó gran parte de su vida religiosa en el Perú y, en 2015 recibió la nacionalidad peruana, reflejo del gran amor que tiene por este país. En ese sentido, en los últimos días ha llamado la atención un tema muy particular: la supuesta afición de Prevost por Alianza Lima. Sin embargo, tras diversas especulaciones, un amigo y sacerdote de la Diócesis de Chiclayo reveló el verdadero hinchaje de León XIV. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ EQUIPO ES HINCHA EL PAPA LEÓN XIV?

Tras la designación de Robert Prevost como nuevo jefe supremo de la Iglesia Católica, el pasado 8 de mayo, han salido a relucir diversas anécdotas e historias que destacan las cualidades del ahora Papa. En ese sentido, a pesar de que se dejó entrever que el también nacionalizado peruano es hincha de Alianza Lima, el sacerdote Jorge Millán, párroco de la Sagrada Familia en la Diócesis de Chiclayo, declaró para Peru21 y reveló cuál es el verdadero equipo del que es aficionado el Sumo Pontífice.

De esta manera, el amigo cercano del Papa dejó en claro que no es hincha ni de Universitario de Deportes ni de Alianza Lima en nuestro país. “Se ha dicho que es hincha de Alianza, yo no soy hincha ni de Alianza ni de la ‘U’, pero él no era (hincha) de ningún equipo (…) nosotros le preguntamos y nos dijo: ‘En Roma, como he estado tantos años en Roma, —por esa época él tenía pocos años acá (en Perú) y en Roma tenía más de diez— yo era hincha de la Roma’. Pero acá, no, no es que decía ‘Va a jugar Alianza, vamos a ver el partido’, nada de eso”, confesó Millán.

Se acabó el misterio. Mucho se ha especulado sobre el hinchaje futbolístico del papa León XIV, el sumo pontífice que dedicó 38 años de su vida a realizar actividades pastorales en Perú, trascendiendo que sentía afecto por el club Alianza Lima.



📌 Más información en nuestra web:… pic.twitter.com/rGavRZhZ33 — Perú21 (@peru21noticias) May 16, 2025

La noticia sobre su supuesto hinchaje por la AS Roma, conocida como la ‘Loba’, ha sorprendido a más de uno en redes sociales. Como se sabe, este equipo disputa la Seria A de Italia y entre sus filas ha tenido a grandes jugadores mundialistas, como Francesco Totti y Gabriel Batistuta. Por otro lado, Robert Prevost celebrará su primera misa oficial este domingo 18 de mayo a partir de las 10 a. m., hora de Roma (3 a.m. horario peruano), ubicado en la emblemática plaza de San Pedro del Vaticano, en la cual marcará el inicio de su pontificado ante la presencia de importantes autoridades.