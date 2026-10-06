La despedida de Lionel Messi en Argentina comenzará mucho antes de que la pelota vuelva a rodar en el Monumental. Desde las 17:30, el escenario se llenará de música, homenajes y diversos espectáculos preparados para acompañar una jornada que promete ser inolvidable. Reconocidos artistas serán parte de esta celebración dedicada al capitán de la Selección. Mientras las horas avancen, la emoción irá creciendo entre los aficionados que esperan vivir un momento histórico. Todo estará preparado para que la noche tenga un protagonista indiscutible: Messi. El homenaje al astro argentino tendrá su instante más esperado durante el desarrollo de la jornada, cuando las luces y la atención se concentren sobre quien durante años defendió la camiseta albiceleste. La música y los espectáculos servirán como antesala de una celebración cargada de nostalgia y reconocimiento. En las tribunas, los hinchas aguardan la oportunidad de acompañar al capitán en una noche especial. Cada detalle buscará rendir tributo a una trayectoria que dejó huella en el fútbol argentino. El Monumental se prepara así para despedir a Messi entre aplausos, recuerdos y emoción.

Conoce el cronograma de la despedida EN VIVO de Lionel Messi

Este es el cronograma completo de la despedida de Messi cuando vista por última vez la camiseta de la selección argentina:

17.30 a 17.40: apertura, UPDR Host, animación y banda en vivo.

17.40 a 17.48: Seba Mendoza.

17.50 a 17.58: Román, el Original.

18.00 a 18.08: Amar Azul.

18.10 a 18.18: Santi Cairo.

18.20 a 18.40: Q’ Lokura.

18.40 a 19.00: UPDR + banda, animación y transición.

19.00 a 19.25: Damas Gratis.

20.00 a 20.03: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.

21.00 a 21.08: Los Fundamentalistas.

22.03 a 22.10: show de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.

22.10 a 22.15: La Sole.

22.15 a 22.35: Ulises Bueno, con el show “Trampa”.

22.35: sorpresa musical y gran cierre.

Estos son los canales y sus plataformas que transmitirán el partido de despedida de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi podrá seguirse en vivo por televisión a través de TyC Sports, señal que llevará el esperado encuentro a los aficionados en Argentina y otras partes del mundo. Los usuarios de Flow encontrarán la transmisión en los canales 22 en SD y 101 en HD, mientras que DirecTV la ofrecerá en el 629 SD y 1629 HD. En Telecentro, el partido estará disponible en los canales 106 SD y 1018 HD. Así, las distintas plataformas se preparan para acompañar una noche cargada de emoción y recuerdos.

Para quienes prefieran seguir el encuentro por internet, también estará disponible TyC Sports Play, donde los aficionados podrán acceder a la transmisión en vivo. Para ingresar, será necesario registrarse gratuitamente en la plataforma y completar unos sencillos pasos antes de comenzar a disfrutar del partido. Luego, el usuario deberá vincular su cuenta con la de su operador de cable. De esta manera, la despedida del capitán argentino podrá vivirse desde una computadora u otro dispositivo con acceso a internet. La expectativa crece mientras se acerca el momento de decirle adiós a Messi con la camiseta.

¿Qué sorpresas están preparadas dentro de la programación establecida para la noche de Lionel Messi?

El Monumental se alista para una noche diseñada especialmente para despedir a Lionel Messi, con detalles que recorrerán su historia con la camiseta argentina. El capitán lucirá una indumentaria creada para esta ocasión, con referencias al emblemático número 10 y a su trayectoria con la Albiceleste. En las pantallas del estadio se proyectarán videos con sus mejores goles y momentos inolvidables. La celebración también tendrá un espectáculo de drones que iluminará el cielo durante la jornada. A esto se sumará una presentación de fuegos artificiales para darle un cierre especial a la fiesta.

La música también tendrá un papel protagonista en una noche cargada de emociones, con artistas como La Sole, Damas Gratis, Amar Azul, Q’Lokura, Ulises Bueno y Un Poco de Ruido, entre otros. Pero uno de los momentos más esperados será el homenaje de sus antiguos compañeros de selección. Varios campeones del Mundial de Qatar 2022 fueron convocados especialmente para acompañar al astro argentino. Entre ellos estarán Ángel Di María y Nicolás Otamendi, pese a que ambos ya habían dejado la selección. Así, amigos y figuras que compartieron momentos históricos volverán a reunirse para acompañar a Messi en una despedida inolvidable.

Hay una sorpresa que todavía no revelaron por lo que los aficionados están a la expectativa de la noche

La noche de Lionel Messi en el Monumental todavía guarda un último secreto. La organización anunció que, después del partido, habrá un “cierre sorpresa”, aunque la AFA decidió no revelar oficialmente en qué consistirá. El anuncio ha despertado la curiosidad de los hinchas que esperan acompañar al capitán argentino hasta el último instante. Entre las versiones que circulan aparecen una posible aparición especial o un gran homenaje audiovisual. También se especula con la presencia de alguna figura ligada a la carrera de Messi, aunque nada de ello ha sido confirmado.

La cuenta regresiva llegará a su punto máximo a las 20:00 horas de Argentina, cuando comience el encuentro, las 18:00 en Perú. Será una jornada especial para el astro argentino, que disputará ante su público el que está previsto como su último partido con la camiseta de la selección. Mientras el balón espera por el pitazo inicial, las miradas estarán concentradas en cada detalle de la celebración. Sin embargo, el mayor misterio permanecerá reservado para después del encuentro. Será entonces cuando el Monumental descubra qué preparó la organización para cerrar la noche.

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