Sport Boys sufrió una fuerte goleada por 0 a 3 ante Alianza Lima en el Estadio Nacional este sábado por la fecha 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. La situación de ‘La Misilera’ en el futbol peruano es complicada ya que se encuentra en el puesto 14 de la tabla de posiciones con solo 11 unidades y muy cerca de descender, originando que la hinchada rosada muestre su descontento por los malos resultados que han venido teniendo cada partido.

Tras ello, el ahora exentrenador de Sport Boys, Juan Alayo, dio a conocer en conferencia de prensa su renuncia al cargo con el objetivo de darle una nueva idea de juego al equipo, pero no sin antes explicar el momento en que el conjunto chalaco recayó psicológicamente. Ahora se espera la llegada de un nuevo comando técnico que tratará de levantar al equipo y revertir esta crisis que afecta a un club que tiene historia en el fútbol nacional. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ PARTIDO SPORT BOYS NO SE PUDO REPONER, SEGÚN JUAN ALAYO?

Luego de que el árbitro principal del partido pitara el final y se concretara la goleada de Alianza Lima ante un Sport Boys que se encuentra en zona de descenso, el ahora extécnico de Sport Boys, Juan Alayo, se presentó en conferencia de prensa para informar a la opinión pública que deja el cargo para dar pase a un nuevo entrenador que logre cambiar la cara del equipo con una nueva idea de juego. El preparador de 38 años confió en que el conjunto rosado salga de esta mala situación y reveló que tras la goleada por 6 goles que sufrieron ante Carlos Mannucci en la jornada 8 del Torneo Clausura 2024, los jugadores se vieron afectados psicológicamente.

“Después de ese resultado ante Mannucci, el equipo psicológicamente no se pudo reponer. Estoy convencido que el grupo va a levantar. Se ha tomado la decisión de dar un paso al costado ya que, como siempre dije, estoy en Boys hace mucho tiempo, es mi casa, pero cuando de repente no tengo más que darle, hay que reconocer y dar un paso al costado. Conversando con el administrador se ha llegado a un buen acuerdo para que el grupo tenga un nuevo comando y cambie de chip. No pude y nos vamos tranquilos porque siempre se dio todo”, dijo Alayo.

Juan Alayo anunció en conferencia de prensa que deja el cargo de entrenador de Sport Boys tras los malos resultados en el Torneo Clausura 2024.

Asimismo, el exfutbolista no dudo en mencionar algunos logros que el club tuvo en las últimas temporadas, como una clasificación a la Copa Sudamericana. Además, se refirió a los hinchas de ‘La Misilera’ y los calificó como “injustos” por no valorar tales objetivos. “Los hinchas son un poco injustos porque se dio muchas cosas al club, desde una clasificación a la Copa Sudamericana, clasificación en menores a una Copa de Oro. Desde el momento que nos quitaron en 2022 ocho puntos y se pudo salvar la categoría. Las cosas buenas no las mencionan y mencionan el hoy”, precisó.

“Hablé directamente con Adrián. Hemos llegado a un buen acuerdo. En lo personal hay respeto. Se ha llegado a un acuerdo que es lo mejor para el grupo que en estas últimas cinco fechas haya un nuevo comando que cambie ese chip que yo lamentablemente no pude. Es complicado, pero son decisiones que se toman. Acá lo más importante es el club. Independientemente me vaya o me quede, yo confío en este grupo que tiene jugadores de jerarquía, les falta ese cambio de chip”, agregó.

¿QUÉ DIJO SPORT BOYS SOBRE JUAN ALAYO?

Tras la triste noticia que Juan Alayo dio a los medios de comunicación, la directiva de Sport Boys confirmó la primicia por medio de sus redes sociales con un comunicado oficial, donde le agradecieron por sus servicios durante todo este tiempo en el club.

“El Club Sport Boys Association comunica a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que el profesor Juan Alayo no continuará al mando del primer equipo. Le agradecemos a Juan Alayo y a su comando técnico su compromiso mostrado en todo momento y le deseamos lo mejor de los éxitos en un futuro”, indicaron.

CRONOGRAMA COMPLETO DE SPORT BOYS EN EL TORNEO CLAUSURA 2024

Fecha 13

Cienciano vs. Cusco FC

ADT vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Sporting Cristal vs. César Vallejo

Alianza Lima vs. Melgar

Atlético Grau vs. UTC

Carlos Mannucci vs. Sport Huancayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Sport Boys

Fecha 14

Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Universitario vs. ADT

Cusco FC vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15

Cienciano vs. Alianza Atlético

Melgar vs. UTC

ADT vs. Unión Comercio

Sporting Cristal vs. Universitario

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Carlos Mannucci vs. Cusco FC

Los Chankas vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Fecha 16

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. ADT

Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Melgar

Universitario vs. Cienciano

Cusco FC vs. Atlético Grau

César Vallejo vs. Carlos Mannucci

Alianza Atlético vs. Los Chankas

Sport Boys vs. UTC

Fecha 17