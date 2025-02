Universitario de Deportes no tuvo el debut soñado en la Liga 1 2025. Por la primera jornada del Torneo Apertura, los dirigidos por Fabián Bustos iban ganando tranquilamente su duelo ante Comerciantes Unidos en Cajabamba, pero en la última jugada, tras un error de Sebastián Britos, Matías Sen anotó el empate final. Tras el blooper cometido, Diego Penny, exarquero que ahora se desempeña como comentarista, analizó lo sucedido.

Diego Penny sobre el error de Sebastián Britos en el arco de Universitario ante Comerciantes: “Ya no es casualidad, viene desde el año pasado”

En el programa Mano a Mano de YouTube, el popular ‘Flaco’ hizo hincapié en que no es la primera vez que el portero uruguayo protagoniza este tipo de situaciones. “El error de Sebastián Britos ya no es casualidad. Es algo desde el año pasado que no se materializaba en goles”, comentó el exBolognesi.

Sin embargo, Penny también aclaró que el empate no solo fue resultado del error de Britos, pues la poca contundencia en ataque también les jugó en contra a los merengues. “Hoy le cuestan dos puntos a Universitario. No los puede perder cuando tiene el partido tan controlado. La ‘U’ pudo hacer dos o tres goles para estar tranquilos y quizás el error de Britos pasaba desapercibido”.

Diego Penny anunció su retiro del fútbol profesional hace unas semanas. (Foto: Garcilaso)

¿Qué más dijo Diego Penny sobre el error de Sebastián Britos?

Diego también explicó, desde su perspectiva de exarquero, qué fue lo que sucedió en la jugada del gol de Comerciantes Unidos, analizando la actitud de los defensores cremas luego de lo ocasionado por Britos.

“La pelota cae entre el punto de penal y la línea del área grande, no tenía nada que hacer. Nadie esperaba esto. Los defensas tienen que pensar que su compañero puede fallar. Pero lamentablemente, fue tan rápido la jugada que terminó en una desgracia faltando nada para el final del partido”, concluyó Penny.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Los cremas volverán a jugar este sábado 15 de febrero. Por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025, los merengues recibirán a Cienciano en el Estadio Monumental, que como cada fecha promete un lleno total.

Cuáles fueron los resultados de la jornada 1 de la Liga1 Te Apuesto 2025

Viernes 7 de febrero

Sport Huancayo 2-1 Alianza Atlético

Sábado 8 de febrero

Melgar 3-0 UTC

Atlético Grau 1-0 Ayacucho FC

Alianza Lima 3-0 Cusco FC

Domingo 9 de febrero

Alianza Universidad 2-2 Sporting Cristal

Sport Boys 1-0 Juan Pablo II

Comerciantes Unidos 1-1 Universitario

Cienciano 2-2 ADT

Lunes 10 de febrero

Los Chankas 2-2 Deportivo Garcilaso

Cómo se jugará la fecha 2 de la Liga1 Te Apuesto 2025

Viernes 14

3:00 p.m. | UTC vs Binacional

5:30 p.m. | Cusco FC vs Melgar

Sábado 15

1:00 p.m. | ADT vs Atlético Grau

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs Alianza Lima

7:30 p.m. | Universitario vs Cienciano

Domingo 16

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs Sport Boys

1:15 p.m. | Juan Pablo II vs Sport Huancayo

3:30 p.m.| Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos

Lunes 17

3:00 p.m. | Ayacucho vs Alianza Universidad

Descansa: Los Chankas