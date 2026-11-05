El ambiente en el fútbol peruano volvió a encenderse tras el disputado encuentro entre Alianza Lima y Cienciano. Más allá del resultado en el campo de juego, la gran polémica del partido la protagonizó el director técnico del club cusqueño, Horacio Melgarejo, cuyas actitudes en la zona técnica provocaron la indignación de hinchas y comentaristas deportivos. Uno de los más críticos fue Diego Rebagliati, quien no se guardó nada y calificó la actitud del DT argentino como una absoluta falta de respeto.

¿Por qué Diego Rebagliati explotó en vivo contra Horacio Melgarejo?

Durante la transmisión de su programa deportivo, Diego Rebagliati mostró su profundo malestar por los gestos desafiantes y provocadores que Melgarejo dirigió hacia las tribunas del estadio Alejandro Villanueva . Para el comentarista, este tipo de comportamientos enrarecen el clima del torneo local y desvían la atención de lo estrictamente deportivo.

“Estoy harto, respeten al fútbol peruano”, expresó Rebagliati visiblemente molesto, haciendo un llamado a los estrategas extranjeros y locales a mantener la cordura y el profesionalismo dentro del terreno de juego, independientemente de la presión o el resultado.

Las provocaciones del DT de Cienciano en la cancha de Alianza Lima

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Horacio Melgarejo realizó ademanes hacia la hinchada blanquiazul. Las imágenes de la transmisión oficial captaron al entrenador realizando señas que encendieron los ánimos tanto en las gradas como en el banquillo de Alianza Lima.

Esta actitud generó constantes reclamos por parte del cuerpo técnico rival y obligó al árbitro principal a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Los antecedentes de conducta de Horacio Melgarejo en el fútbol peruano

No es la primera vez que Horacio Melgarejo se encuentra en el ojo de la tormenta por episodios extradeportivos. El estratega de Cienciano arrastra una serie de antecedentes polémicos que han generado constantes críticas:

Roces con otros comandos técnicos: Ha tenido altercados verbales con entrenadores de amplia trayectoria en la Liga 1, como Franco Navarro.

Ha tenido altercados verbales con entrenadores de amplia trayectoria en la Liga 1, como Franco Navarro. Tensión en torneos internacionales: Durante la participación de Cienciano en torneos como la Copa Sudamericana (frente a rivales como Botafogo), también protagonizó momentos de tensión en la banda.

La posición interna en Cienciano ante la polémica

La conducta del DT no pasó desapercibida ni siquiera dentro de la propia institución cusqueña. Tras el encuentro, miembros del comando técnico —entre ellos Cristian Ruggeri— tomaron distancia de lo sucedido, señalando que cada profesional debe hacerse responsable de sus actos e imagen frente al público rival.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 https://t.co/pktoVlc5nv — Club Cienciano (@Club_Cienciano) November 4, 2026

Con este nuevo capítulo, la presión sobre Horacio Melgarejo aumenta en la Liga 1, donde se le exige mayor temple y foco en lo táctico para evitar sanciones disciplinarias que puedan perjudicar a Cienciano en la tabla de posiciones.