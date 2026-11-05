Tras los ademanes desafiantes del estratega cusqueño en la Liga 1, Rebagliati arremetió contra su conducta y reabrió el debate sobre los cruces del entrenador argentino. (Foto: Fútbol Satélite / L1 Max)
Tras los ademanes desafiantes del estratega cusqueño en la Liga 1, Rebagliati arremetió contra su conducta y reabrió el debate sobre los cruces del entrenador argentino. (Foto: Fútbol Satélite / L1 Max)
Por Paolo Valdivia

El ambiente en el fútbol peruano volvió a encenderse tras el disputado encuentro entre Alianza Lima y Cienciano. Más allá del resultado en el campo de juego, la gran polémica del partido la protagonizó el director técnico del club cusqueño, Horacio Melgarejo, cuyas actitudes en la zona técnica provocaron la indignación de hinchas y comentaristas deportivos. Uno de los más críticos fue Diego Rebagliati, quien no se guardó nada y calificó la actitud del DT argentino como una absoluta falta de respeto.

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