¡Malas noticias para el fútbol peruano! Sporting Cristal quedó totalmente eliminado de los torneos internacionales tras una goleada de 6-0 contra Palmeiras. Oficialmente, el cuadro rimense se despidió de la Copa Libertadores con una histórica derrota que dejó a miles de hinchas desilusionados. Las molestias de los fanáticos se dieron a conocer no solo en redes sino también se reportó incidentes en las afueras del club de Sporting Cristal, ubicado en la Florida, Rímac. El reporte señala que se prendió fuego a la puerta principal de las instalaciones del club.

Las críticas no tardaron en llegar y Diego Rebagliati, en el programa Al Ángulo, fue especialmente duro con los directivos del club. Al dar la bienvenida al programa, conversó sobre el partido Cristal vs Palmeiras que se jugó este 28 de mayo e indicó que esta ha sido la mayor goleada histórica que ha sufrido el club celeste, calificando esto como un papelón.

Rebagliati recordó que con esta última fecha ya son dos Copa Libertadores que Sporting Cristal vive una goleada de 6 anotaciones, lo que deja en evidencia que las decisiones de la dirigencia no han hecho más que poner en juego la calidad y nivel de juego de Cristal.

“Es un papelón de proporciones históricas (...) Crónica de una muerte anunciada que solamente los necios, los inútiles, los absolutamente insensibles propietarios del club no quisieron ver a comienzos de año. Cuando el mundo entero celeste les dijo que el equipo estaba mal reforzado, que la defensa no tenía nombres importantes (...) No les importó, porque no les importa la historia de Cristal, no la sienten, no la viven, no la conocen, porque no respetan la historia del club. Son una banda de inútiles que no saben cómo armar un equipo de fútbol. Es una vergüenza lo que fue Cristal" expresó el periodista.

Aquí te dejamos el fragmento del programa:

Añadió que la dirigencia debería agradecer el regreso de Pablo Autori, a quien califica como la única esperanza de Sporting Cristal. A pesar de ello, recalcó el descontento de la hinchada con los resultados y pronosticó tiempos difíciles para los propietarios del club.

Otro de los panelistas del programa también dio a conocer su opinión respecto al reciente partido.

“Yo creo que el dinero no te hace inteligente. Que alguien tenga la capacidad económica para adquirir una empresa como un club de fútbol no lo convierte en una persona inteligente. Pero si no eres inteligente, al menos debes rodearte de gente capacitada que te asesore...” declaró José Chavarri.