El momento de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2025 no es el mejor. Los cremas cayeron en sus dos primeros encuentros y la crítica ha sido dura de parte de los hinchas, sobre todo hacia Diego Churín, delantero crema. Y, como se esperaba, varios fanáticos han vuelto a poner sobre la mesa el por qué no se fichó a Raúl Ruidíaz. Sobre esta situación, Diego Rebagliati, conocido comunicador, dio una insólita revelación.

Diego Rebagliati hizo insólita revelación que sorprende a los hinchas de Universitario: “Hace 10 días Ruidíaz fue ofrecido a Sporting Cristal”

El comunicador sorprendió al señalar que la ‘Pulga’, ahora jugador del Atlético Grau, fue ofrecido a Sporting Cristal en su momento. “Te ofrecieron a Ruidíaz hace quince días, hace 20 días que Ruidíaz está desesperado rogando que algún club lo llame. No digo que con Ruidíaz Cristal hubiera ganado, pero bueno, al final es un poco más de lo mismo, ya lo repetí”, expresó en ‘Al Ángulo’.

Por lo tanto, según lo mencionado por el popular ‘Reba’, los ‘cerveceros’ tuvieron la oportunidad de negociar por un posible fichaje de Ruidíaz, pero al final decidieron no optar por esa opción.

Recordemos que, del lado crema, los fanáticos soñaron hasta último momento con ver a Ruidíaz nuevamente con la camiseta crema. Sin embargo, una vez que se hizo oficial su llegada a Atlético Grau, los seguidores expresaron su malestar hacia la dirección deportiva de la ‘U’.

Según lo expresado por Rebagliati, Ruidíaz tuvo posibilidades de llegar a Cristal.

‘Puma’ Carranza y el ‘Loco’ Vargas se refieren al fichaje de Raúl Ruidíaz por Atlético Grau: “Esperamos que no le haga goles a la ‘U’

En la primera edición de ‘La Parrilla del Loco’, que se transmite a través de YouTube, Juan Manuel Vargas tuvo como invitados a Paolo Maldonado y José Luis Carranza, dos grandes símbolos de Universitario de Deportes, para comentar un poco más sobre su paso por el fútbol y otras anécdotas. Sin embargo, fue difícil no tocar el tema de Raúl Ruidíaz en su nuevo club: el Atlético Grau. El ‘Puma’ se mostró disconforme con la decisión del futbolista, aunque le brindó todo su apoyo, manifestando que no marque goles contra el cuadro crema. “No me parece, porque el chato es crema, pero crema. Bueno, ya firmó. Qué le vaya bien y esperemos que no le haga goles a la ‘U’”, dijo.

Por su parte, Maldonado confirmó que el jugador de 34 años tuvo la intención de retornar a la ‘U’ para disputar la Liga 1 y los torneos internacionales, pero esto nunca se dio, ya que nunca le llegaron las propuestas. Asimismo, el exfutbolista pidió no comparar al equipo norteño con el cuadro crema. “Por lo que conversábamos nosotros hace 3 meses, la Pulga ha tenido la voluntad de venir a la ‘U’ y ser receptivo con alguna oferta, pero eso nunca se concretó. Ruidíaz ha priorizado el tema de estar en competencia, lo que le permite jugar. Pero uno nunca va a comparar a Atlético Grau con la ‘U’”, precisó.

Programación fecha 8 del Torneo Apertura 2025

Viernes 11 de abril

- Ayacucho FC vs UTC (13:15 horas / estadio Municipal de Huanta / L1 Max, L1 Play)

- Los Chankas vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

Sábado 12 de abril

- Juan Pablo II vs Alianza Atlético (15:30 horas / Complejo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Alianza Huánuco (19:00 horas / estadio inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 13 de abril

- Sporting Cristal vs Cusco FC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)

- ADT vs Deportivo Binacional (15:30 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Universitario de Deportes vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Universitario registra dos derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

Lunes 14 de abril

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Descansa: Atlético Grau