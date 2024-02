El 6 de enero de 2024, Paolo Guerrero hacía historia una vez más al anunciarse vía redes sociales que era nuevo jugador de la Universidad César Vallejo (UCV) dirigida por Roberto Mosquera y presidida por Richard Acuña. Sin embargo, y precisamente con éste último, el delantero peruano de 40 años se encontraría tratando de disolver el contrato que firmaron a raíz de los mensajes extorsivos que seguiría recibiendo su madre, Doña Peta, y por lo cual ha decidido no formar parte de la familia ‘poeta’ para esta temporada. Con respecto al polémico tema en cuestión, te contamos cómo reaccionó Diego Rebagliati tras escuchar al ‘Depredador’ expresarse controversialmente sobre los directivos del club trujillano, y responsabilizarlos por un eventual fin de su carrera.

¿POR QUÉ A DIEGO REBAGLIATI NO LE PARECEN JUSTAS LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR PAOLO GUERRERO HACIA LOS DIRIGENTES DE LA UCV QUE SEGÚN ÉL LE IMPIDEN RESCINDIR CONTRATO?

Lo que parecía ser el final feliz de Paolo Guerrero como futbolista profesional jugando por primera vez en la Liga1, termina en medio de dimes y diretes y polémicos comentarios vertidos tanto por Richard Acuña como por el propio ex LDU que confesó abiertamente el motivo de su inesperada decisión, y posterior a ello fue recriminado por Diego Rebagliati en “Al Ángulo” tras expresarse con cierto desdén acerca del presidente de la UCV y otros directivos.

Alguna semanas después de haberse confirmado lo que era un secreto a voces, el delantero peruano de 40 años que venía siendo preparado físicamente por un integrante del comando técnico de Roberto Mosquera, salió a confirmar que a partir de su firma es víctima de extorsión e intimidación mediante la recepción de mensajes enviados al WhatsApp que maneja Doña Peta, y por el bienestar familiar, definió que no se incorporará al plantel trujillano.

En ese sentido, tanto Richard Acuña como Paolo Guerrero han salido en diversos medios de comunicación para dar a conocer su versión de los hechos y la compleja situación que los tiene hoy enfrentados contractualmente.

Con respecto a las últimas declaraciones vertidas por el histórico goleador de la selección peruana, Diego Rebagliati se refirió en “Al Ángulo” para recriminar la forma cómo se dirigió a Richard Acuña y compañía, responsabilizándolos directamente de su eventual retiro del fútbol profesional si no aceptan firmar la rescisión de contrato.

“No me parece justo para la Vallejo”, dijo el comentarista deportivo de Movistar Deportes acerca de la reacción que ha tenido Paolo Guerrero con “la gente de un club que lo único que hizo fue querer contratarlo con el mejor sueldo de la historia del fútbol peruano”.

🎙️ @diegoreba22: "Se expresó como 'estos tipos'. Les tiró la pelota llena de fuego a la gente de un club que lo único que hizo fue querer contratarlo con el mejor sueldo de la historia del fútbol peruano. No me parece justo para la Vallejo".#AlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/drPlgOsNTX — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 16, 2024

Asimismo, y comprendiendo lo peligroso que resulta ser víctima de extorsión, Diego Rebagliati enfatizó en que “no puede dejar a la Vallejo diciendo ‘renuncio, me voy, buenas noches’, no me parece”, haciendo hincapié en el vínculo y las condiciones que él mismo aceptó para llegar a la ciudad de Trujillo y convertirse en ‘poeta’.

¿CUÁLES SON LAS DECLARACIONES DE PAOLO GUERRERO DIRIGIDAS HACIA LOS DIRIGENTES DE LA UCV QUE HAN GENERADO CONTROVERSIA?

Tras el éxito deportivo encontrado en Quito casi a fines de 2023, Paolo Guerrero es el protagonista de un complicado asunto vinculado a la delincuencia según los chats mostrados y que directamente lo ponen en el ojo de la tormenta porque incumplirá el contrato firmado en acuerdo con Richard Acuña.

Ahora la molestia del ex LDU radica en la negativa de la dirigencia de la UCV de aceptarle la desvinculación sin pago por indemnización de por medio, haciéndolo saber y sentir así en el programa de ATV, “Ocurre Ahora”, que conduce Mávila Huertas.

“Si estos tipos o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo así bien claramente”, expresó rotundamente un Paolo Guerrero que ya demuestra incomodidad, y desea la liberación oportuna antes del 26 de febrero, fecha de cierre de libro de pases en algunos países de Sudamérica como Colombia y Uruguay, por ejemplo.

Finalmente, y durante el diálogo con Mávila Huertas, el popular ‘Depredador’ hizo hincapié en que solo espera reciprocidad en el manejo de una situación tan delicada por parte de la UCV, ya que “así como lo recibí a Richard, acepté su propuesta, acepté conversar con él ... de la misma manera esperaba cerrar este tema que para mí ya causó una incomodidad mayor a mi familia, un acoso que no lo esperaba”.

UCV: LA VERSIÓN Y RESPUESTA DE RICHARD ACUÑA A PAOLO GUERRERO Y ABOGADO

- “Me parece bastante extraño que Paolo al igual que su abogado, se estén preocupando en comunicar o dar un mensaje en medios de comunicación que no tienen relación con el ámbito deportivo”

- “Hasta ahora Julio García (abogado) ni Paolo me han llamado, o recibido algún documento en el cual ellos hayan dicho que están con la intención de querer rescindir”

- “Tenemos que apuntar a una buena comunicación, yo creo que la forma que se quiere manejar desde el espacio de Paolo y de su abogado, son los erróneos”

- “Nosotros como institución tenemos que defender los intereses de la institución, nosotros tenemos un contrato con el deportista Paolo Guerrero como lo tenemos con los 28 jugadores que son parte del plantel, y que merecen el mismo respeto”