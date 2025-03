La selección peruana quedó al borde de la eliminación tras caer 1-0 ante Venezuela en Maturín. De esta manera, sus posibilidades de clasificar al Mundial quedan notoriamente reducidas. Y, sin duda, uno de los aspectos que más dio que hablar fue el polémico arbitraje de Cristián Garay, árbitro principal de dicho encuentro. A propósito de ello, Diego Rebagliati, conocido analista de fútbol, contó qué le dijo el chileno sobre las jugadas controversiales.

Diego Rebagliati reveló qué le dijo el árbitro chileno sobre el penal de Zambrano y el gol anulado a Reyna ante Venezuela

El popular ‘Reba’ contó que en el aeropuerto, durante el trayecto de Maturín a Caracas y Caracas a Bogotá, se encontró a Garay. Fue en ese momento que el comunicador aprovechó para consultarle por el polémico penal cometido por Carlos Zambrano y la supuesta mano de Bryan Reyna en su gol.

“Le pude preguntar puntualmente un par de cosas, la del penal, le digo ‘¿Viste la imagen?‘, porque él no la ve en ningún momento, no lo invitan a revisarla, y él me dice ‘sí la vi, Zambrano fue imprudente y él lo sabe porque fue el que menos me reclamó, si bien Martínez exagera la caída, hay un contacto tarde de Zambrano y hay una falta’“, empezó diciendo Rebagliati en ‘Al ‘Ángulo’.

Asimismo, Rebagliati reveló qué más le dijo el juez chileno sobre el penal en contra de la Bicolor. “Ante eso, no había mucho que discutirle, yo le decía que era una falta leve y un contacto de juego. Me dice ‘sí, pero lo voltea, Zambrano no tenía que ir abajo y yo la veo perfecto porque la tengo al frente’”.

Diego Rebagliati se refirió a la conversación que tuvo con el árbitro chileno del Perú vs. Venezuela. (Foto: Movistar Deportes)

¿Qué más reveló Diego Rebagliati?

El comunicador también se refirió a cuál fue el argumento que le dio Garay al consultarle sobre el gol anulado a Reyna. “Me dice ‘desde el inicio sospecho sobre la mano porque la trayectoria de la pelota cambia, no es una trayectoria normal, no tenía ninguna certeza, por eso cobro el gol, pero cuando me dan la repetición, la repetición es suficientemente clara’. Es más, me dice ‘el gol la hace con la mano, el gol es con la mano, no con la cabeza’. También me dice ‘ahí me quedo con el que menos me reclama es Bryan Reyna, tenía cara de culpable’”.

Por último, Rebagliati contó que el árbitro no cobró el penal a favor de Perú porque no era una mano sancionable. “Respecto a la última mano, el árbitro me dice que él la ve clarito, ese es el único audio del VAR que he escuchado, solo escuché la del penal, del remate de Paolo Guerrero que pega en la mano de Jon Aramburu, el árbitro me dijo que claramente pega en la mano, pero que si no pegaba en la mano, pegaba en el cuerpo”.

Resultados de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia 0-0 Uruguay

Colombia 2-2 Paraguay

Venezuela 1-0 Perú

Chile 0-0 Ecuador

Argentina 4-1 Brasil

Venezuela hizo respetar su localía ante Perú. (Foto: AFP)

Las fechas que restan por jugar en las Eliminatorias 2026

Fecha 15 - junio de 2025

Colombia vs. Perú ’ 4 de junio

Venezuela vs. Bolivia ’ 4 de junio

Paraguay vs. Uruguay ’ 4 de junio

Chile vs. Argentina ’ 4 de junio

Ecuador vs. Brasil ’ 4 de junio

Fecha 16 - junio de 2025

Uruguay vs. Venezuela ’ 9 de junio

Perú vs. Ecuador ’ 9 de junio

Brasil vs. Paraguay ’ 9 de junio

Bolivia vs. Chile ’ 9 de junio

Argentina vs. Colombia ’ 9 de junio

Fecha 17 - septiembre de 2025

Uruguay vs. Perú ’ 9 de septiembre

Colombia vs. Bolivia ’ 9 de septiembre

Brasil vs. Chile ’ 9 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador ’ 9 de septiembre

Argentina vs. Venezuela ’ 9 de septiembre

Fecha 18 - septiembre de 2025

Perú vs. Paraguay ’ 14 de septiembre

Venezuela vs. Colombia ’ 14 de septiembre

Bolivia vs. Brasil ’ 14 de septiembre

Chile vs. Uruguay ’ 14 de septiembre

Ecuador vs. Argentina ’ 14 de septiembre