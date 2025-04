Universitario de Deportes se quedó sin técnico: Fabián Bustos dejó la institución crema para convertirse en las próximas horas en técnico de Olimpia de Paraguay. En este contexto complicado, Diego Rebagliati, famoso comunicador, se refirió a las críticas que ha venido recibiendo Manuel Barreto, director deportivo del club de Ate.

Diego Rebagliati sobre las críticas de los hinchas de Universitario a Manuel Barreto: “Hay una especie de bullying”

“Uno lo puede intuir desde afuera, este especie de bullyng que hay hacia Barreto por la mala contratación de Churín. Es como que el hincha de la ‘U’ lo ha agarrado a él como el culpable”, empezó diciendo el popular ‘Reba’ en ‘Al Ángulo’.

Luego, el comentarista hizo hincapié en los motivos por los que Barreto viene siendo criticado, aunque no los considera del todo justos. “En este año es lo de Churín. Las buenas les parecen chiquitas y las malas resaltan más, potenciado, lo decía Bustos, por el tema Ruidíaz, que yo no sé qué tanta responsabilidad exclusiva es de Barreto”.

Por último, Rebagliati detalló que la ola de críticas definitivamente provoca un malestar en Barreto. “Todo esto te genera un desgaste muy fuerte. Además, una de las cosas más fuertes en la vida es no sentirte reconocido”.

Jorge Fossati responde sobre posible interés de Universitario tras salida de Bustos: ¿Qué dijo el técnico uruguayo?

Jorge Fossati, experimentado estratega uruguayo, fue consultado sobre las posibilidades de regresar al club de Ate. Radio Exitosa se contactó con él y su respuesta fue corta pero contundente.

“No. Por ahora ningún contacto oficial o directo conmigo”, comentó Fossati, quien luego de dirigir a la selección peruana no trabajó más como técnico, por lo que se encuentra en condición de entrenador libre.

Por qué se fue Fabián Bustos de Universitario

Bustos decidió dar una conferencia de prensa para explicar cuáles fueron los motivos por los que decidió dejar Universitario. “Fueron motivos deportivos completamente, sin que nadie se moleste. Hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan. Hay muchas cosas infundadas. El fútbol peruano retrocede y no avanza, eso también tiene que ver un poco. No soy un inmortal para venir como justiciero, pero acá hay cosas que pasan y en otros países con las mismas reglas... Pero no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos como sociedad. Muchos periodistas son objetivos, pero otros no lo son y hay otros que están disfrazados”.

Fabián Bustos logró el récord de 21 victorias seguidas de local en la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: Universitario de Deportes)

El estratega también explicó cuál es el reto profesional que se ha planteado. “No había forma de convencer porque ya hice un reto deportivo que tengo planificado para mi vida. Me gusta una carrera de ser un entrenador que vaya a varios países y conseguir objetivos, y en ese camino estoy. Me voy a un equipo muy grande como la ‘U’, con más historia también porque ha sido campeón de la Libertadores y del mundo”.

Programación fecha 9 del Torneo Apertura 2025

Jueves 17 de abril

- Alianza Universidad vs Atlético Grau (20:00 horas / estadio Heraclio Tapia / L1 Max, L1 Play)

Viernes 18 de abril

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (15:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Binacional vs Universitario de Deportes (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Lima vs Los Chankas (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Sábado 19 de abril

- Sport Boys vs Cienciano (13:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Ayacucho FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 20 de abril

- UTC vs ADT (13:15 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)

- Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos (15:30 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

Descansa: Juan Pablo II