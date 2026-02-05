Alianza Lima cayó 1-0 ante 2 de Mayo en los últimos minutos por la fase previa de la Copa Libertadores 2026. En condición de visita, el equipo blanquiazul no pudo lograr un buen resultado y se regresó con las manos vacías de Paraguay. En este contexto, Diego Rebagliati le envió un contundente mensaje a los hinchas del cuadro victoriano en relación a Pablo Guede, técnico del plantel ‘íntimo’.

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”

“Una sorpresiva derrota de Alianza Lima, que le complica las cosas, que lo obliga a salir a ganar en Lima. Fue uno de esos partidos en los que los técnicos quieren salir de héroes. Estos es algo a lo que el hincha de Alianza se va a tener que acostumbrar porque fueron a buscar un técnico que es así“, dijo el popular ‘Reba’ en ‘Fútbol Satélite’.

“No es que Guede se despertó y dijo ‘quiero inventar esto’. Él va a cambiar mucho, va a querer meterle la mano al equipo. Es un técnico muy intervencionista. Alianza se fue de un extremo, con un Gorosito que era más de confiar en los jugadores, aun técnico que quiere tener casi todo controlado,que es muy ansioso y quiere tener todo controlado”, agregó Diego.

