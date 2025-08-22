Universitario empató sin goles con Palmeiras en Brasil y sentenció su eliminación de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati mostró un mejor rendimiento en comparación al encuentro de ida, y ahora se concentra en lo que será el clásico de este domingo ante Alianza Lima. En este contexto, Diego Rebagliati, famoso comunicador, aseguró que hay jugadores cremas que, si bien habitualmente no son titulares, merecen serlo de cara al duelo ante los blanquiazules.

“Me gustó mucho la ‘U’, sobre todo en el primer tiempo. Creo que hizo un buen partido. No sé si Fossati, pero sí el hincha de Universitario, debe plantearse muchas interrogantes respecto a cuál es el equipo titular de la ‘U’. Hay algunos jugadores que están pidiendo titularidad a gritos”, dijo el popular ‘Reba’ en ‘Al Ángulo’.

¿Qué dijo Diego Penny sobre el empate de Universitario ante Palmeiras?

Diego Penny, el otro panelista de dicho programa, prefirió destacar la actitud de los futbolistas para afrontar un partido muy complicado. “Para mí fue un partido conmovedor de Universitario. Lo que habían hecho en la ida fue desastroso, pero hoy la actitud de los jugadores, ante un Palmeiras que salió a ganar. Vi futbolistas que se tiraron de cara, que se barrieron en todas las jugadas y un Santamaría gigante”.

¿Cuándo volverá a jugar a Universitario?

La ‘U’ volverá a jugar este domingo 24 de agosto y ante menos que Alianza Lima, el clásico rival de toda la vida. El duelo está programado para empezar a las 5:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate. Las Ticketmaster y solo se permitirá el ingreso a la hinchada local.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el empate ante ante Palmeiras?

El técnico uruguayo hizo hincapié en que su plantel pudo competir mejor en esta etapa de la Copa Libertadores. “Por encima de todo, creo que quedó muy claro quela ‘U’ jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la Copa, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinario y un gran entrenador”.

Asimismo, el experimentado estratega agregó: “Creo que lo dije antes del juego, que teníamos en mente que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible”.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Cusco FC (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 24 de agosto

- ADT vs Melgar (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Alianza Lima (17:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Alianza Atlético