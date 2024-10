La selección peruana fue a Brasilia con la intención de conseguir un buen resultado, sin embargo, terminó siendo goleada 4-0 ante Brasil por las Eliminatorias. Aunque sí pudo ganar los tres puntos ante Uruguay días antes, la derrota ante la ‘Verdeamarela’ no permitió que el buen momento se prolongue. A propósito de ello, Diego Rebagliati, famoso comunicador, se refirió de una manera muy particular a accionar de Edison Flores ante el ‘Scratch’.

Diego Rebagliati y el revelador comentario que hizo sobre Edison Flores ante Brasil: “La soledad del ‘Orejas’ era muy triste”

El popular ‘Reba’ hizo hincapié en que Flores no tuvo mayor compañía en ataque y no le quedó otra que arreglársela solo para intentar generar peligro. Esto se acentuó cuando al hombre de Universitario le tocó jugar como único delantero.

“Pasamos a un 4-5-1 y la soledad del ‘Orejas’ Flores entre Marquinhos y Gabriel Magalhaes… Al último hay que echarle la culpa es a Flores. Era muy triste verlo a Edison tan abandonado en una situación muy difícil. De hecho, la única jugada en la que logra progresar es en la que está un metro adelantado. No había un camino para atacar y hacerle daño a Brasil”, empezó diciendo el analista en ‘Al Ángulo’.

Asimismo, Rebagliati se refirió también a lo que fue el encuentro ante Brasil. “Nos terminamos encontrando un equipo muy distinto. Fue una selección que dio un paso firme contra un Uruguay que está en crisis, pero no lo dejamos levantarse y eso es una virtud. Con Brasil se resistió a nivel defensivo el tiempo que se mantuvo con el cero en arco propio porque después del primer gol de ellos las respuestas no existieron. Fue un partido sin misterio, aunque el resultado estaba totalmente definido. Y si bien Perú hizo ajustes, hay cosas impensadas como la lesión de Valera y no poder hacer el cambio hombre por hombre porque Fossati explicó que Luis Ramos todavía no está para 90 minutos”.

Flores, mientras estuvo en cancha, peleó solo contra la defensa de Brasil. (Foto: Selección peruana)

Por último, Rebagliati comentó sobre lo que era la proyección en esta fecha doble de las Eliminatorias. “Lo de Brasil salió mucho peor de lo que nos imaginamos. También es cierto que el viernes (ante Uruguay) salió mejor de lo que nos imaginábamos. No creo que nadie se haya alejado de lo que implicaba firmar los tres puntos. En la siguiente fecha doble va a ser probablemente lo mismo, jugando con Chile en Lima y con Argentina en Buenos Aires”.

Cuáles fueron los resultados de la jornada 10 de las Eliminatorias 2024

Colombia 4-0 Chile (estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla)

Paraguay 2-1 Venezuela (estadio Defensores del Chaco de Asunción)

Uruguay 0-0 Ecuador (estadio Centenario de Montevideo)

Argentina 6-0 Bolivia (estadio Monumental de Buenos Aires)

Brasil 4-0 Perú (estadio Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia)

Cómo se jugará la próxima fecha doble FIFA de las Eliminatorias 2026

Fecha 11

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Fecha 12

Bolivia vs Paraguay

Colombia vs Ecuador

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela

Brasil vs Uruguay

Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026

Un total de 48 equipos son los que pueden clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se dará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Sudamérica: 6 plazas y media

6 plazas y media Asia: 8 plazas y media

8 plazas y media África: 9 plazas y media

9 plazas y media Norte, Centroamérica y el Caribe: 6 plazas y media

6 plazas y media Europa: 16 plazas

16 plazas Oceanía: 1 plaza y media