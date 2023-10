Diego Rebagliati y la dura crítica al planteamiento de Reynoso: “Así no tiene sentido seguir jugando”

Por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la selección peruana sumó una nueva derrota en su visita a Chile. Los dirigidos por Juan Reynoso no tuvieron un buen desempeño durante el partido, por lo que el exfutbolista Diego Rebagliati no dudo en criticar el planteamiento de la selección peruana al momento de jugar un duelo importante.

¿QUÉ DIJO DIEGO REBAGLIATI TRAS LA DERROTA DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Diego Rebagliati, comentarista de Movistar Deportes, durante la transmisión en vivo hizo notar su molestia por el bajo desempeño que tuvo el equipo nacional al enfrentar a La Roja. “Hay maneras de perder y esta creo que es la peor de todas. Jugando mal, defendiendo mucho, igual lo pierdes, con un balón detenido y un gol en el último minuto. Equipo tímido, desconcertado con la pelota, incapaz de hilvanar juego y generar peligro hasta que recibimos el gol en contra donde tuvimos algunas situaciones”, dijo.

Además, Rebagliati no estuvo de acuerdo con el plantiamiento ejecutado por el técnico Reynoso ya que no se parece en nada al equipo de antes que peleaba cada balón. “Un equipo que nos había acostumbrado a jugar mucho mejor y que, a estas alturas, nos deja una enorme sensación de que así no tiene sentido seguir jugando, que hay que animarse mucho más, que hay que poner jugadores en la cancha con mucho más juego para volver a ser ese equipo que tenía la personalidad de pararse en cualquier cancha y jugar”, mncionó.

“Después se puede ganar y perder y, seguramente, en esta Eliminatoria Sudamericana que es tan dura para nosotros, vamos a perder mucho, sobre todo de visitantes. Pero la imagen que dio Perú es muy mala, y la tenemos que mejorar muy rápido porque sino, por más de que sean muchos los cupos, nos va a quedar todo muy lejos. Esta vez lo estamos desde el juego y ahora en la tabla”, agregó.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN SOBRE EL TÉCNICO JUAN REYNOSO?

Francisco Bazán, exfutbolista de Universitario de Deportes, decidió opinar sobre el juego de la Bicolor en tierras chilenas y consideró erróneo el planteamiento realizado por Reynoso, destacando el enorme respeto que se mostró a un rival directo que por ahora no está pasando por un buen momento futbolístico.

“Se planteó un partido desde el miedo. No juego a ser entrenador, pero no daba los segundos 45 minutos para plantear diferente y atacar a este desastre de Chile”, dijo Bazán. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar el posible juego que ejecutará la Blanquirroja ante la campeona del mundo.

“¿Y viendo lo de hoy, contra Argentina hay cómo? Quedo preocupado porque no encuentro una idea de fútbol y viene Argentina, luego ir a La Paz. Hoy se defendió mal, nos superaron en agresividad y tampoco generamos daño en ataque”, mencionó.