Las plataformas digitales entorno al fútbol en Perú se han vuelto muy populares entre los jóvenes y usuarios de contenido en general, siendo “Erick y Gonzalo” el programa emitido por YouTube que acaba de desatar la polémica por el fuerte cruce de palabras protagonizado por los exporteros Erick Delgado y ‘Paco’ Bazán, y el también comentarista deportivo e integrante de “A Presión”. Tras la pelea protagonizada por los 3 en el set de dicho espacio, el 3 veces campeón nacional con Sporting Cristal salió al frente para brindar su descargo y expresarse acerca del suceso que se volvió viral en redes sociales. Te contamos lo que dijo, qué piensa sobre Núñez, y dónde seguirá trabajando ahora.

LA PALABRA DE ERICK DELGADO TRAS LA PELEA CON GONZALO NÚÑEZ QUE SE VOLVIÓ VIRAL

Ediciones previas al Día del Trabajo, YouTube fue el escenario de una acalorada discusión que se volvió viral en el programa llamado “Erick y Gonzalo”, luego de que Núñez reaccionara de mala forma tras un supuesto pedido de cambio de horario del espacio deportivo solicitado por ‘Paco’ Bazán, el exarquero de Universitario que junto a Erick Delgado integraban el panel, pero en plena pelea viral terminaron siendo echados prácticamente.

Días después, exactamente el 2 de mayo, el ahora comentarista que también lidera proyectos en Con Señal TV, inició “La Hora del Loco” recibiendo mensajes por parte de su audiencia, y aprovechando la ocasión para tomar la palabra con respecto al polémico cruce verbal que hasta fue analizado por Magaly Medina.

“Esto no fue show, la verdad se nos fue de las manos”, aceptó Erick Delgado en medio de los rumores que hablan sobre un presunto lío armado, indicando además que lo sucedido junto a ‘Paco’ Bazán y Gonzalo Núñez “no me parece correcto, payasadas al circo”.

Asimismo, dijo que “ya está, borrón y cuenta nueva, seguimos para adelante”, y a nombre de su partner “nos hemos ido con la cabeza en alto”, no sin antes destacar el esfuerzo realizado para hacer de “Erick y Gonzalo” uno de los programas más vistos en YouTube.

En relación a la conducción de espacios digitales donde ha recibido gran aceptación por parte de los internautas, Erick Delgado también hizo mención de Erick Osores, a quien le dedicó unas emotivas palabras tras ser despedido.

¿POR QUÉ ERICK DELGADO ACEPTÓ TRABAJAR EN “ERICK Y GONZALO”? ESTO REVELA EL EX SPORTING CRISTAL

A pesar del revuelo originado por la discusión con Gonzalo Núñez, Erick Delgado se muestra optimista y agradecido con el apoyo recibido, recordando en estos difíciles momentos a quien le dio la mano para desempeñarse como conductor y comentarista deportivo en redes sociales.

“Lo hice por Erick (Osores)”, confiesa asimismo el exarquero de Sporting Cristal recordando la oportunidad que le brindó el periodista deportivo quien por cierto debido a problemas de salud tuvo que alejarse momentáneamente del ámbito televisivo.

Erick Delgado le manda “las mejores vibras”, expresando además en la “Hora del Loco” de Con Señal TV que “seguramente voy a visitarlo en estos días”, ya que “hace mucho tiempo que no lo veo”.

POR QUÉ ERICK DELGADO SE MOLESTA CUANDO ‘PACO’ BAZÁN LLAMA ‘PAVOS’ A LOS DE SPORTING CRISTAL Y CÓMO REACCIONA EN “NI LOCO NI SANTO”

La nueva faceta de varios exfutbolistas ahora como comentaristas en plataformas digitales, ha caído bien entre los internautas, sobre todo por el show que le impregnan a una mesa de debate personajes como ‘Paco’ Bazán y Erick Delgado, quienes ahora conducen “Ni Loco Ni Santo” vía YouTube, y durante la última edición del programa teniendo como invitado a Amilton Prado, protagonizaron un acalorado cruce viral debido a la mención del término ‘pavo’.

Dicho apodo tribunero con el cual es señalado Sporting Cristal y su entorno desde hace muchos años, molestó al exarquero bajopontino luego de que Francisco lo dijera en medio de la conversación con el ‘Cholo’, también jugador retirado del fútbol profesional que respondió diciendo “... pero somos el mejor club del Perú”.

“Nosotros somos pavos, pero somos el número 1″, le dice Amilton Prado a un Erick Delgado visiblemente fastidiado que negó el término y se mostró orgulloso por el hinchaje dirigido hacia la institución celeste, añadiendo que no le interesa lo que ‘Paco’ Bazán le diga.

Cabe resaltar, que los conductores de “Ni Loco Ni Santo”, durante este tiempo en redes sociales, han protagonizado varias situaciones virales como comentarios vertidos sobre el torneo local, y por ejemplo, el recordado dime y direte entre el exarquero de Universitario y Leao Butrón.