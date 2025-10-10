¡Directo y contundente! Pedro García lanza dura advertencia a Jean Ferrari sobre el futuro entrenador de la selección y genera polémica: “Se vienen...”

La selección peruana comienza una nueva etapa al mando de Manuel Barreto como técnico interino. Sin embargo, Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), comentó hace unos días que se mantiene en la búsqueda del nuevo entrenador para el siguiente proceso eliminatorio. Sobre esta situación opinó Pedro García, conocido periodista deportivo.

“Los tiempos que vienen van a ser turbulentos. Dentro de esa turbulencia, es bueno saber qué perfil se está buscando para el piloto. Porque vamos a atravesar tiempos turbulentos y aunque no queramos, vamos a perder. Vamos a perder mucho más de lo que vamos a ganar”, empezó diciendo García en Doble Punta.

“En la Eliminatoria que viene, que empieza en dos años todavía, vamos a perder un montón, más de lo que vamos a ganar. Dentro de esa realidad, necesitamos un comando técnico que tenga algunas características particulares porque el que venga la va a pasar mal, y no todos están capacitados para eso. No todo calza para Perú”, agregó el popular ‘Internacional’.

Por último, Pedro le pidió a Ferrari elegir a un estratega que sepa manejarse en situaciones de crisis. “El buen técnico, el acostumbrado a que le vaya bien, de repente no está preparado a que le vaya mal. Jean Ferrari sugirió algunas características para el perfil del técnico, pero hay una que va a ser muy importante y tiene que ver con saber convivir con la desgracia y la crisis. No todo técnico está capacitado para eso”.

¡No se queda callado! Jean Ferrari le contesta al administrador de Alianza Lima y al expresidente de Cristal por fuertes denuncias: “Empiezan a buscar excusas”

En las últimas horas generaron bastante polémica las declaraciones de de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, y Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal. Ambos expresaron duras acusaciones hacia Universitario y la FPF. En este contexto, Ferrari fue consultado sobre el tema y aprovechó en responder con contundencia.

En medio de la crisis deportiva que atraviesan los blanquiazules en el Torneo Clausura, Cabada lanzó duras críticas contra la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), calificando el arbitraje en la Liga 1 como “delincuencial”. A su vez, el expresidente celeste denunció que los cremas tendrían influencia directa sobre la FPF y estaría manejando la programación de los encuentros del campeonato local.

Durante una entrevista concedida a Radio Ovación, Ferrari se pronunció sobre dichas palabras, mostrando su desacuerdo con sus recientes afirmaciones. El exadministrador de de la ‘U’ calificó sus declaraciones como simples “excusas” que buscan justificar los malos resultados deportivos que atraviesan sus respectivos equipos.

“Yo lamento algunas declaraciones porque evidentemente no ayudan al sistema. Yo calculo que eso evidentemente se va a ir diluyendo conforme se vaya terminando el campeonato y empiece uno nuevo. Al final esto es un tema de resultados, y lo digo por el campeonato, porque los clubes se preparan para lograr el título, y cuando no se logran, entonces comienzan a buscar excusas o algún tipo de explicación para justificar lo que ha pasado”, dijo en primera instancia Ferrari.

“Creo que esto se va a diluir conforme termine el campeonato y empiece uno nuevo, y a partir de ahí se darán cuenta de que la selección es de todos. La selección es para todos y deben estar los mejores; para eso, debemos tener un buen campeonato con buen sistema, buenas canchas y buenos arbitrajes. Con eso, la selección va a ser el reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas”, agregó Jean.

Jean Ferrar es ahora el Director General de Fútbol de la FPF.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos 2-1 UTC (Finalizado)

Sábado 4 de octubre

- Los Chankas 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- ADT 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Melgar (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético (Finalizado)

- Universitario 3-0 Juan Pablo II (Finalizado)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC