Nueva temporada del fútbol peruano arranca en 2026, y la Liga 1 siendo el certamen donde 18 equipos competirán por el título de fin de año. En ese sentido, hoy llama la atención la revelación brindada entorno a la transmisión de los partidos del Torneo Apertura y Clausura, y lo que expresa Diego Rebagliati de manera puntual sobre el nuevo canal por donde también podrán televisarse los duelos de Alianza Lima, Universitario, entre otros clubes de primera división, tras acuerdo logrado entre reconocida empresa y 1190 Sports.

EL NUEVO CANAL POR DONDE PODRÁN TELEVISARSE LOS PARTIDOS DE LA LIGA 1 A PARTIR DEL 2026, SEGÚN DIEGO REBAGLIATI

Tras sorteo de fixture, finalmente se conoce la programación de la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y ad portas de su inicio oficial, Diego Rebagliati sorprende brindando información relevante acerca de la transmisión de cada partido.

A través del programa de YouTube llamado “Fútbol Satélite”, el comentarista deportivo que por cierto laboró para el Consorcio Fútbol Perú (CFP), ha expresado la novedad que los duelos del certamen de primera división, también pasarán a emitirse vía Movistar TV.

“El acuerdo está cerrado en un 99.5%, para dejar un margencito, porque todavía no lo han anunciado oficialmente”, refirió Diego Rebagliati entorno a L1 Max como la señal que se incorporaría a la parrilla de canales de dicha compañía, y “todo esto a partir de la primera fecha”.

A falta de confirmación de acuerdo entre 1190 Sports y Movistar, todo parece indicar según lo señalado por parte del comentarista deportivo ahora conformando panel de “Fútbol Satélite”, que “va a ser un canal más de la parrilla, en el 14, en el lugar donde estaba GOLPERU“, y en ese sentido desde el mediodía del viernes 30 de enero quienes paguen por dicho servicio de cable, contarán con la programación exclusiva de los 9 partidos del torneo local semana a semana.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 VÍA L1 MAX

Viernes 30/01

- Sport Huancayo vs. Alianza Lima, 12 p.m.

- UTC vs. Atlético Grau, 3.15 p.m.

Sábado 31/01

- Sport Boys vs. Chankas CYC, 1 p.m.

- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca, 3.15 p.m.

- Melgar vs. Cienciano, 6.30 p.m.

Domingo 01/02

- Garcilaso vs. Sporting Cristal, 1 p.m.

- Alianza Atlético vs. Cusco FC, 3.15 p.m.

- Universitario vs. ADT, 6 p.m.

Lunes 02/02

- Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua, 3 p.m.

ASÍ SE CONFIRMÓ LA SALIDA DE GOLPERU DE LA PARRILLA DE CANALES DE MOVISTAR TV

Ya hacia fines de 2023 e inicios de 2024, GOLPERU llamaba la atención por el despido de varios periodistas, y dos años después, debido a la cancelación de emisión a cargo de Movistar TV.

Tras ocurrir una serie de sucesos que redujeron su cobertura a nivel nacional e hicieron perderles presencia en cuanto a transmisiones de partidos del fútbol peruano se refiere, finalmente lo que parecía un secretos a voces, terminó confirmándose, y mediante “notificación de cambios” para dar a conocer la oficialización de cierre definitivo del popular canal 14 junto a su señal en HD.

"Te informamos los siguientes cambios en la parrilla, desde el 1 de enero 2026“, refiere Movistar TV mediante escueto mensaje dirigido a usuarios que a partir de dicha fecha, no volverán a ver duelos de Liga 1 por GOLPERU ni programas como ”La Tribuna" que conducía Alberto Beingolea.

Es así como culmina una era al aire, y bajo señal de cable que fue mayormente sintonizada hasta el año 2022 cuando entraría en disputa mediática con la FPF por los derechos televisivos de la totalidad de partidos de la primera división del fútbol peruano, quedándole solamente emitir hasta fines de 2025, los cotejos de Universitario y Sport Boys jugados en condición de local.

Cabe resaltar, que dicha noticia brindada por parte de Movistar TV, llega luego de la expiración de contratos de GOLPERU con ambos clubes capitalinos, y coincide además con los rumores entorno a la emisión de los compromisos de la Liga 1 2026 tras acuerdo logrado entre 1190 Sports e Integratel (ex Telefónica).