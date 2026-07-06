Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. En ese contexto, uno de los grandes protagonistas en la histórica campaña de Cabo Verde fue, sin duda, Vozinha, gracias a sus destacadas intervenciones en partidos decisivos frente a Uruguay, España y Argentina. Así, tras el torneo finalizado para él, el arquero ha comenzado a recibir una serie de propuestas que pretenden ficharlo, entre los que se encuentran ciertos clubes de Sudamérica. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.