El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. En ese contexto, uno de los grandes protagonistas en la histórica campaña de Cabo Verde fue, sin duda, Vozinha, gracias a sus destacadas intervenciones en partidos decisivos frente a Uruguay, España y Argentina. Así, tras el torneo finalizado para él, el arquero ha comenzado a recibir una serie de propuestas que pretenden ficharlo, entre los que se encuentran ciertos clubes de Sudamérica. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CLUBES EN SUDAMÉRICA PRETENDEN FICHAR A VOZINHA TRAS EL MUNDIAL 2026?

El pasado 3 de julio, la selección de Argentina superó por 3 a 2 a Cabo Verde en un exigente partido que se definió en el tiempo suplementario y aseguró su clasificación a los octavos de final. Pese a la derrota del país africano, uno de los protagonistas de esta campaña histórica fue Josimar José Évora Dias, conocido popularmente como Vozinha, quien se ganó el cariño de los aficionados del fútbol por sus buenas actuaciones frente a grandes selecciones. Sin embargo, se conoció que el experimentado arquero de 40 años quedó como jugador libre tras poner fin a su contrato con el Chaves de Portugal el 30 de junio. Tras esta noticia, varios clubes habrían mostrado interés en fichar al guardameta caboverdiano, de acuerdo con Sports Illustrated y compartida por El Colombiano:

Ceará (Brasil) : Este club brasileño de la serie B estaría interesado en fichar a Vozinha, cuya experiencia reforzaría a un equipo que busca salir de la parte baja de la tabla.

: Este club brasileño de la serie B estaría interesado en fichar a Vozinha, cuya experiencia reforzaría a un equipo que busca salir de la parte baja de la tabla. Deportivo Riestra (Argentina) : Según el periodista Daniel Avellaneda, el futbolista africano fue ofrecido a la institución y, aunque inicialmente fue descartado, su actuación frente a Argentina habría reactivado el interés.

: Según el periodista Daniel Avellaneda, el futbolista africano fue ofrecido a la institución y, aunque inicialmente fue descartado, su actuación frente a Argentina habría reactivado el interés. Cruz Azul (México) : El club mexicano aparece como el principal candidato para fichar a Vozinha. Aunque la operación luce complicada por la continuidad del colombiano Kevin Mier como titular, el arquero africano sigue siendo una opción para reforzar el plantel.

: El club mexicano aparece como el principal candidato para fichar a Vozinha. Aunque la operación luce complicada por la continuidad del colombiano Kevin Mier como titular, el arquero africano sigue siendo una opción para reforzar el plantel. MLS (Estados Unidos) : Esta importante liga surge como otro posible destino para el arquero caboverdiano, tras su destacada actuación en el Mundial 2026 disputado en Norteamérica.

: Esta importante liga surge como otro posible destino para el arquero caboverdiano, tras su destacada actuación en el Mundial 2026 disputado en Norteamérica. Club Olimpia (Paraguay): El campeón del Torneo Apertura de Paraguay también figura entre los posibles destinos de Vozinha, aunque por ahora no existe una oferta formal.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

A pocos días de que concluya el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.