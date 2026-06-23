La ampliación del Mundial a 48 selecciones ha transformado por completo la dinámica competitiva de la fase de grupos, convirtiendo las jornadas finales en un escenario de tensión donde las matemáticas y los criterios de desempate dictan el incierto destino de los equipos. Con 72 partidos programados antes de que comiencen las eliminatorias directas, el formato actual introduce una complejidad sin precedentes, obligando a los combinados nacionales a prestar atención no solo a su desempeño en el campo, sino también a un minucioso reglamento oficial que determinará quién logra avanzar y quién eventualmente hace las maletas antes de tiempo. Este complejo proceso, con sus variantes, requiere una atención constante. Conoce los detalles esenciales sobre las reglas de desempate y los mecanismos que definen a los clasificados en esta nueva era global del torneo.

¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE CLASIFICACIÓN CON EL NUEVO FORMATO?

El torneo, que ha crecido significativamente al sumar doce grupos, ahora permite que más combinados nacionales mantengan vivas sus esperanzas de avanzar. La estructura actual garantiza el pase a los dos líderes de cada zona, pero introduce una novedad importante: la inclusión de las ocho mejores selecciones que hayan finalizado en el tercer puesto. Esta mecánica de repesca, que no se utilizaba desde la edición de 1994 cuando el certamen contaba con 24 participantes, aumenta considerablemente la cantidad de partidos, acumulando 72 encuentros antes de llegar a la fase de dieciseisavos de final.

El Trionda, el balón oficial de la competición. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿QUÉ REGLAS PRIORIZA LA FIFA CUANDO LOS EQUIPOS TIENEN LOS MISMOS PUNTOS?

Para determinar las posiciones cuando dos o más selecciones igualan en puntos, la FIFA ha establecido un protocolo jerárquico estricto. El proceso comienza ignorando la diferencia de goles global y centrándose exclusivamente en los implicados, siguiendo este orden de aplicación:

Enfrentamientos entre sí: Se evalúa primero el resultado obtenido en el duelo directo entre los equipos empatados. Goles en el duelo directo: Si persiste la igualdad, se recurre a la diferencia de goles registrada específicamente en los partidos jugados entre los contendientes. Anotaciones directas: Se contabiliza cuál de los equipos marcó más tantos durante sus enfrentamientos mutuos. Diferencia de goles general: Solo si los criterios anteriores no han servido para desempatar, se analiza la diferencia de goles de todos los encuentros disputados por cada selección en su grupo. Producción ofensiva: Se toma en cuenta el total de anotaciones logradas en todos los partidos de la fase grupal. Fair Play: Se compara el historial disciplinario; el equipo con menos amonestaciones y expulsiones (incluyendo a su cuerpo técnico) gana la posición. Escalafón FIFA: Como recurso definitivo, se emplea el ranking oficial de la FIFA.

El Trionda, el balón oficial de la competición.

¿QUÉ ASPECTOS SON DECISIVOS PARA LOS TERCEROS LUGARES?

Las selecciones que aspiran a clasificarse como una de las ocho mejores terceras deberán ser extremadamente cuidadosas, ya que su permanencia en el campeonato dependerá en gran medida de su capacidad goleadora. Al competir contra equipos de otros grupos, la diferencia de tantos se vuelve el factor primordial para determinar su éxito.

Según informa la plataforma Primera Hora, en caso de que se produzca un empate de puntos entre varios terceros lugares, el desempate seguirá este orden de importancia:

Diferencia de goles general. Cantidad total de goles convertidos. Conducta disciplinaria (tarjetas rojas y amarillas acumuladas). Posición en el ranking de la FIFA.

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