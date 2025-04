Este fin de semana, Sport Boys empató 2-2 frente a Cienciano por la fecha 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. A pesar de que el cuadro rosado iba perdiendo, gracias a los goles de Luis Urruti y Alejandro Hohberg lograron igualar el marcador, lo que los mantiene aún en la disputa por el campeonato nacional. Sin embargo, en medio de los ánimos caldeados que dejó el partido, un hecho anecdótico dejó la conferencia de prensa, ya que el entrenador Cristian Paulucci y el conductor radial Silvio Valencia sostuvieron una fuerte discusión por, al parecer, un malentendido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE ORIGINÓ LA DISCUSIÓN ENTRE EL ENTRENADOR DE SPORT BOYS, CRISTIAN PAULUCCI Y SILVIO VALENCIA?

Este sábado 19 de abril, Sport Boys obtuvo un empate frente a Cienciano en el Estadio Miguel Grau del Callao, sumando 12 puntos tras tres victorias, tres empates y tres derrotas. El final del partido, marcado por la tensión y cinco expulsiones, tuvo repercusiones incluso en la sala de conferencias de prensa, donde el DT Cristian Paulucci fue cuestionado por el periodista Silvio Valencia. Y es que, el locutor radial le preguntó si tenía conocimiento de los rumores sobre su posible salida del club, a lo que el argentino respondió que no consumía información local, provocando un tenso debate. Paulucci no dudó en pedirle respeto al comunicador por supuestamente “ningunearlo”, por lo que le pidió que investigue un poco más de su carrera como entrenador y todos los logros que obtuvo hasta ahora.

¡SAQUEN SUS PROPIAS CONCLUSIONES! ¡AY JULITA! … 😎 pic.twitter.com/Ja4Me2Bb9G — Silvio Valencia Guerra (@SilvioValencia2) April 19, 2025

“Yo no puedo estar pensando en lo que dicen ustedes, no escucho ninguna radio, así que digan lo que quieran. Yo veo, analizo a los rivales, no estoy pendiente de lo que ustedes dicen. Me quieres ningunear y tengo cinco campeonatos: tres como asistente y dos como principal. ¿Usted ganó algo? Más respeto, por favor. No me importa, los que me importan son ellos (los jugadores). Yo trabajo. Averigüe y lea un poco más“, dijo el técnico rosado ante la presencia de los comunicadores.

FECHA 10 DEL TORNEO APERTURA 2025 DE LA LIGA 1 TE APUESTO

Estos son los partidos que disputarán los equipos peruanos en la fecha 10 del Torneo Apertura 2025:

ADT vs. Cusco FC

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Cienciano vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II

Atlético Grau vs. Sport Boys

Ayacucho FC vs. Alianza Atlético

Universitario vs. UTC

Los Chankas vs. Melgar

Garcilaso vs. Binacional

Descansa Alianza UDH

El entrenador Cristian Paulucci y el conductor radial Silvio Valencia sostuvieron una fuerte discusión en conferencia de prensa. Foto: Liga 1

