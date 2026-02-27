Hernán Barcos fue figura en la última jornada de la Liga 1 2026, luego de marcar un triplete que le permitió a FC Cajamarca vencer 3-1 a Melgar. Sin embargo, pese a que el ‘Pirata’ recibió halagos de diferentes sectores, Nolberto Solano no tuvo piedad para criticar a los defensores por la pasividad mostrada en las anotaciones del exAlianza Lima.

¡Duro y sin filtros! Nolberto Solano minimiza actuación de Hernán Barcos y critica a los defensores que lo dejaron marcar tres goles: “Parecían los...”

“Yo veo a Barco, lo tengo que aplaudir, los tres goles que hizo, pero también tengo que llamarle la atención a los tipos, me hizo acordar la pichanga que yo juego los fin de semana”, dijo en primera instancia ‘Ñol’, en un diálogo con L1 Max.

“Eso es una realidad y no es culpa de Barco, no es culpa de Lavandeira, no es culpa de todos los extranjeros, es de nuestro sistema”, agregó el exUniversitario y Sporting Cristal.

¡Se descontroló el ‘Toro’! Mauro Cantoro arremete contra Javier Rabanal por “borrar” a Silveira, Fertoli y Gassama en Universitario

En declaraciones a Exitosa Deportes, Mauro Cantoro criticó al entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, por la falta de participación de los recientes refuerzos Miguel Silveira, Héctor Fertoli y Sekou Gassama durante el empate 2-2 ante Sporting Cristal en la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El exjugador argentino cuestionó la preparación física de los extranjeros, dado que apenas pudieron disputar algunos minutos en el partido.

Además, Cantoro subrayó que Universitario representa al fútbol peruano en competencias internacionales, por lo que resulta poco lógico que un delantero, que generó gran expectativa a comienzos de la temporada, solo juegue media hora considerando su estado físico actual. El ‘Toro’ expresó su deseo de que esta situación se solucione pronto, para que el club pueda ampliar sus alternativas y asumir un papel protagónico en la pelea por su cuarto título.

“En una declaración de Rabanal dijo: ‘Miguel está bien, solo falta mi decisión de ponerlo’. O sea, ya está para el debut y ¿no puede jugar 10 minutos? ¿No puede salir Pérez Guedes o Concha y entrar Miguel? O Fertoli. ¿Tan mal están para un partido importante contra Cristal que no puedan jugar? ¿No pueden jugar 15 o 20 minutos Fértoli, Miguel? ¿Gassama no sale en lista porque está mal? No estamos hablando de que es la fecha 20, es la fecha 4. No hizo una pretemporada, se presentó un mes después. Hoy la ‘U’ es la representación del fútbol peruano con tres títulos en la espalda seguidos, cerca de buscar el cuarto. Y tú traes un delantero que no puede salir en lista".

Programación de la fecha 5 de la Liga 1 2026

Viernes 27 de febrero

15:00 horas: Alianza Atlético vs. ADT | Estadio Campeones del 36

17:45 horas: FBC Melgar vs. Los Chankas | Estadio Monumental UNSA

20:15 horas: Deportivo Garcilaso vs. Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 28 de febrero

11:00 horas: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | Estadio IPD Huancayo

13:15 horas: UTC vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón

19:00 horas: Sport Boys vs. CD Moquegua | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 1 de marzo

13:00 horas: Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | Estadio Juan Maldonado Gamarra

15:30 horas: Juan Pablo II vs. Cusco FC | Estadio C.D. Juan Pablo II

18:00 horas: Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental U Marathon