Ecuador vs Brasil EN VIVO | Revisa aquí todo los detalles para seguir el partido Ecuador vs Brasil por la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-17. Este lunes 25 de marzo a las 4 p.m. (horario local de Perú y Ecuador) y 7 p.m. (horario local de Brasil) tendrá lugar el enfrentamiento entre la selección brasilera y ecuatoriana en el estadio Ypané, ubicado en Paraguay. ¿Dónde ver Ecuador vs Brasil EN VIVO? Sigue EN DIRECTO el partido del Sudamericano Femenino Sub-17 a través de la señal DirecTV y DGO. No te pierdas los tres partidos de Ecuador en la cuadrangular final esta semana, donde se enfrentará a Brasil, Paraguay y Colombia.

