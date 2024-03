Ecuador vs Paraguay EN VIVO y ONLINE | Consulta en nuestra nota todo sobre el partido del Sudamericano Femenino Sub-17, la selección ecuatoriana y paraguaya se enfrentan este martes 19 de marzo del 2024 a las 6:30 p.m. (hora local de Ecuador y Perú) y 8:30 p.m. (horario local de Paraguay). El partido tendrá lugar en el estadio Carfem de Ypané, ubicado en Paraguay, siendo esta la misma locación del partido previo Chile vs Bolivia. ¿Qué canales transmiten Ecuador vs Paraguar EN DIRECTO? Si quieres sintonizar el partido entre los guaraníes y paraguayos podrás seguirlo EN VIVO a través de la señal de DirecTV Sports y Tigo Sports. No te pierdas la contienda futbolística en la que Ecuador buscará remontarse tras una victoria y una pérdida y Paraguay encontrará la manera de seguir arrasando con los puntajes obtenidos al momento.

