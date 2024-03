Eddie Fleischman es uno de los periodistas deportivos con mayor experiencia en el presente. Son miles los peruanos que lo siguen por su estilo directo. Y, en esta oportunidad, el popular ‘Colorado’ ha vuelto a ser tendencia por una nueva crítica hacia Jorge Fossati, técnico de la selección peruana que debutó el último viernes con una victoria por 2-0 ante Nicaragua. Aquí te contaremos qué dijo exactamente y el motivo por el que generó polémica.

Eddie Fleischman vuelve a la carga y critica nuevamente a Jorge Fossati: “No tengo fe al sistema”

“No tengo fe en el sistema (3-5-2), y no porque Jorge Fossati no sea capaz de implementarlo bien, sino porque nuestros jugadores en el fútbol peruano no tienen costumbre. Ni siquiera en lo poco que se hace en menores hay equipos que jueguen con tres al fondo”, dijo el periodista en Willax Deportes.

Asimismo, a través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador añadió: “Entonces, ¿este equipo de Nicaragua se parece más a los rivales de Eliminatorias Sudamericanas que Italia? Si fuera así, clasificaríamos a todos los torneos. Primer tiempo, Perú 2 Nicaragua 0. Partido de escasa exigencia”.

@willaxdeportes Eddie Fleischman: “No tengo fe en el sistema de Fossati, porque en nuestro fútbol los jugadores no tienen costumbre”. #willaxdeportes #perú #fossati #jugadores ♬ sonido original - Willax Deportes

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Eddie Fleischman?

Estas palabras de Fleischman provocaron que los hinchas manifestaran su opinión en las diversas redes sociales. “Hay que dejar trabajar a Fossati”, “Dependerá de los jugadores poder acoplarse, más que del técnico”, “Confío en Fossati”, fueron algunos de los comentarios.

Esto es lo que quiere Jorge Fossati de los futbolistas de la selección al finalizar cada práctica

En la previa del partido de la ‘Bicolor’ ante el elenco ‘pinolero’, el DT de Perú participó en una conferencia de prensa donde habló sobre el rendimiento de sus pupilos y aprovechó para comentar qué espera de ellos tras cada práctica.

Primero que nada, el estratega uruguayo comentó que se vive un buen ambiente en los entrenamientos de la selección peruana, indicando que hay mucha animosidad por vestir la camiseta blanquirroja. “¿Cómo no vamos a entrenar con la alegría, si estamos en el mejor lugar que podemos estar, que se puede estar? Para un futbolista qué puede haber mejor que estar en la selección de su país”, dijo.

En esta línea, el director técnico señaló que espera sus dirigidos disfruten del momento, pero que se sienta un crecimiento en ellos. “Entonces disfrutamos de esto. Vamos a ponerle seriedad para que todos los días nos vayamos de los entrenamientos creciendo. Ese es el lema”, sostuvo, para luego destacar nuevamente la buena actitud de sus dirigidos.

¿Qué jugadores convocó Jorge Fossati para jugar ante República Dominicana?

Arqueros: Pedro Gallese, Renato Solís, Diego Romero y Carlos Cáceda.

Pedro Gallese, Renato Solís, Diego Romero y Carlos Cáceda. Defensas: Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Sonne y Marcos López.

Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Sonne y Marcos López. Mediocampistas: Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Joao Grimaldo.

Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Joao Grimaldo. Delanteros: Andy Polo, Franco Zanelatto, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Bryan Reyna, Paolo Guerrero, Edison Flores y José Rivera.





