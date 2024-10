“Enfocados’ sigue posicionándose como uno de los podcast más exitosos en YouTube. Cada episodio, conducido como ya es costumbre por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, genera momentos divertidos que se vuelven virales en redes redes sociales. Y, el último fin de semana, se estrenó un sorprendente episodio en el que se entrevistó al colombiano Edwin Cardona, figura en su momento de Boca Juniors y de su selección. En este diálogo, bastante ameno, el ‘cafetero’ contó una particular anécdota con Paolo Guerrero.

Edwin Cardona contó cómo fue el día en que Paolo Guerrero presumió unas zapatillas de 800 dólares: “Unos zapatos de plástico”

“Cuando lo enfrentaba... era uno de los ‘9′ más bravos que he enfrentado. Cuando jugábamos con la selección decíamos ‘está Carrillo, Farfán, Cueva y él (Paolo)’ y los mirábamos... Pero Paolo impone algo, no sé”, empezó contando Cardona en ‘Enfocados’

Luego, el popular ‘Gordo’ contó: “En Racing llegó al entrenamiento con unos zapatos de plástico, por los que gastó como 800 dólares, y con una sudadera... A mí me decía ‘¿usted ya fue a Alemania?’ y yo le decía ‘no he ido, pero ya iré’, y me respondió ‘cuando vaya, hablamos’ (risas). Pero 10 puntos era él”.

Edwin Cardona jugó en Racing de Argentina. En dicho club coincidió con Paolo Guerrero. (Foto: difusión)

Paolo defendiendo la camiseta de Racing de Argentina. (Foto: Agencias)

¿Qué más contó Edwin Cardona?

El colombiano también contó cómo fue su amistad con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Boca Juniors. “Con Zambrano compartí un poco más porque ya estaba (en Boca Juniors) y después llegó Advíncula, los dos son 10 puntos. Con Paolo tuve la oportunidad de conocerlo en Racing”.

Conoce algunas de las grandes marcas que estarán en el centro comercial de Jefferson Farfán

Desarrollándose con una estructura bien planificada, el centro comercial de Jefferson Farfán contará con tres niveles y un sótano reservado para estacionamiento. En el primer nivel, los consumidores encontrarán el reconocido supermercado Wong, ocupando una generosa área de 3,000 metros cuadrados.

Por otro lado, el segundo piso estará dedicado a una variada oferta gastronómica, que incluirá desde la popular cafetería Sarcletti, la cadena de repostería Cinnabon, hasta la conocida heladería Häagen-Dazs, entre otras opciones.

Destacando aún más, se ha planeado la apertura de un ‘rooftop’, una terraza gastronómica liderada por un grupo selecto que ofrecerá propuestas modernas dirigidas a un público adulto mayor de 40 años, según recoge el diario El Popular.

Karen Lozada, CEO de On Retail Perú, equipo encargado del proyecto, también anunció la inclusión de un boulevard gastronómico, que destacará por la presencia de cuatro marcas de renombre, cuyos nombres aún no han sido revelados, pero que ofrecerán una propuesta única y atractiva para los visitantes del sur de Lima.

Otras marcas confirmadas que estarán en el mall de Jefferson Farfán son la tienda de belleza Aruma, la tienda de calzado Bata, la cadena de ópticas Eyes Illusion, entre otras. También habrá un enfoque particular en áreas deportivas, que incluirán un gimnasio SmartFit y canchas de pádel.

Asimismo, es importante mencionar que se espera la confirmación de tres marcas importantes en el sector de la salud (laboratorio y centro médico), así como espacios dedicados al coworking y entretenimiento.

“Nos hemos enfocado en los detalles desde la arquitectura, el tenant mix, hasta la marca y experiencia que ofreceremos al cliente, con el objetivo de convertirnos en el mall referente del sur chico”, manifestó Lozada.